VIDEO:PREMIÉR: Privítal by som, keby vo VW prišlo čo najskôr k dohode

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by privítal, keby pri štrajku v bratislavskom Volkswagene (VW) prišlo čo najskôr k dohode. Uviedol to dnes dopoludnia na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pri komentovaní májovej miery nezamestnanosti, za účasti šéfa MPSVR Jána Richtera (Smer-SD)."Privítal by som, keby prišlo čo najrýchlejšie k dohode. Dohoda je pre mňa najpodstatnejšia vec. Je to však vzťah zamestnávateľov a zamestnancov. Veľmi by som si želal, aby sa čo najrýchlejšie dohodli," priblížil Fico.To, čo sa deje v bratislavskom VW, je podľa neho niečo, čo bolo aj predmetom pondelňajšieho (19.6.) rokovania V4 a krajín Beneluxu. "Toto nechcú pochopiť naši západní priatelia, ak sa ich pýtame, prečo má robotník v Bratislave vo firme, ktorá má najvyššiu kvalitu, vysokú mieru produktivity, vyrába najluxusnejšie autá, možno o polovicu až dve tretiny nižší plat ako robotník v tej istej firme 200 km smerom na západ, v nejakej západnej krajine, kde má robotník nižšiu kvalitu, nižšiu produktivitu a vyrába menej kvalitné produkty?," podčiarkol."Uvedomujem si, že nejaké rozdiely v mzdách musia byť, rovnako si však myslím, že ľudia majú právo sa domáhať vyšších platov. Preto považujem túto otázku za oprávnenú, aby sa diskutovalo. Nemôžem sa však vyjadrovať k tomu, ako sa majú zvyšovať platy alebo o koľko," poznamenal.Premiér podľa svojich slov oceňuje, že v prípade bratislavského VW sú mzdy robotníkov "veľmi zaujímavé". "Oceňujem silné sociálne programy VW, oceňujem príspevok, ktorý táto firma robí pre slovenskú ekonomiku. Vidím však predovšetkým toho človeka, ktorý stojí pri výrobnom páse," zdôraznil Fico.Minister Richter sa neobáva, že by sa koncern VW pre štrajk ohľadom vyšších miezd rozhodol opustiť Slovensko. "Bratislavský závod bol po dlhé roky vyhodnotený ako jeden z najlepších závodov celého koncernu. Pri takýchto hospodárskych výsledkoch sa neuteká, ale skôr sa hľadá cesta, ako sa dohodnúť a ako zabezpečiť ďalší rast. Treba vidieť tiež veľké investície spoločnosti v poslednom období. Ak budem môcť (k dohode) prispieť osobne, veľmi rád, ale v súčasnosti je to na sociálnych partneroch," dodal šéf ministerstva práce.