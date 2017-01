VIDEO: PREMIÉR R. FICO: Zmeníme parametre pri nájomných bytoch

Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico a predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora počas brífingu po pracovnom obede v Bratislave 11. januára 2017. Foto: FOTO TASR – Dano Veselský Foto: FOTO TASR – Dano Veselský

Bratislava 11. januára (TASR) - Vláda SR chce zmeniť parametre pri výstavbe nájomných bytov tam, kde je to potrebné, ale aj zvýšiť limity pre mestá a obce, od ktorých musia nakupovať cez Elektronický kontraktačný systém (EKS). Aj na týchto témach sa dnes dohodli predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a zástupcovia ZMOS-u, ktorí sa stretli na pracovnom obede.Fico pripomenul, že štát pri nájomných bytoch poskytuje obciam a mestám nenávratný príspevok okolo 30 percent, zvyšných 70 percent si obce a mestá berú zo Štátneho fondu rozvoja bývania. "avizoval premiér.Obciam a mestám chce vyjsť v ústrety aj pri verejnom obstarávaní. V roku 2015 odhlasoval parlament zmenu zákona tak, že napr. obce a mestá musia nakupovať cez EKS, až keď ide o zákazku od 5000 eur vyššie. Dovtedy bola hranica stanovená na 1000 eur. Podľa Fica sa bude ďalej zvyšovať.," vysvetlil.Vláda a ZMOS chcú zároveň pristúpiť k novelizácii zákona o obecnom zriadení. "povedal predseda vlády.Na programe je aj posilnenie sociálneho statusu starostov a primátorov. "myslí si Fico.V súvislosti s cestami padla na rokovaní myšlienka, či nevytvoriť spoločný cestný fond, do ktorého by prispievali mestá, obce a štát. Išlo by o peniaze na rekonštrukciu miestnych komunikácií a ciest II. a III. triedy.Fico uznal, že vzhľadom na dobré hospodárenie miest a obcí majú obecné pokladnice viac peňazí, ako v minulosti. Vláda a ZMOS sa preto dohodli na udržaní finančného vzorca, podľa ktorého si 70 percent z dane z príjmu fyzických osôb berú obce a mestá a 30 percent patrí VÚC.," povedal premiér.Otvorenou je ešte otázka zvyšovania platov pedagogických zamestnancov v materských školách, centrách voľného času, školských kluboch detí či základných umeleckých školách. Tieto zariadenia patria pod originálne kompetencie miest a obcí a ich chod je platený z podielových daní miest a obcí. Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) ešte vlani povedal, že títo pedagógovia neprídu o zvyšovanie platov.uviedol.Šéf ZMOS-u Michal Sýkora dnes upozornil, že vo februári bude zasadať Rada ZMOS-u, kde je Plavčan pozvaný. "" dodal.Fico na margo vzťahov medzi vládou a ZMOS-om uviedol, že boli vždy korektné, štandardné a založené na princípe vzájomnej dôvery. Čo si povieme, to platí. Uvedomujeme si, čo starostovia a primátori robia pre kvalitu života. Stretnutie bolo štartovacie na tento rok. Čakajú nás tri mesiace tvrdej roboty, najmä legislatívnej, a verím, že na sneme ZMOS-u v máji 2017 budeme môcť konštatovať ďalší posun v kvalite vzťahov medzi štátom a samosprávou," uzavrel.