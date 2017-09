VIDEO: Prešov deklaruje útok na prvú šestku, motiváciou aj prémia

Na snímke zľava manažér klubu Marek Trávniček, prezident klubu Miroslav Remeta a tréner Miroslav Jantek na tlačovej konferencii futbalového klubu 1.FC Tatran Prešov 6. septembra 2017 v Prešove. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 6. septembra (TASR) - Vo futbalovom klube 1. FC Tatran Prešov svitá na lepšie časy. Prezident klubu Miroslav Remeta vystúpil pred hráčmi, aby im zdôraznil ambíciu umiestniť sa v prvej polovici tabuľky, k čomu ich motivoval aj možnými finančnými bonusmi. Plánované je aj ďalšie navýšenie rozpočtu s cieľom hrať o popredné miesta v tabuľke.Prešovčanom patrí po šiestom kole 8. priečka a na umiestnenie v prvej polovici tabuľky strácajú dva body. Impulzom do ďalších bojov by pre nich mala byť aj motivácia od Remetu, ktorá prišla tri dni pred zápasom v Dunajskej Strede.uviedol Remeta.Účasť v prvej šestke je výzvou pre celý tím na čele s trénerom Miroslavom Jantekom.povedal Jantek. Novinkou v kádri Tatrana je zmena kapitána, keď Jozefa Taliana vystriedal Peter Katona, aby sa brankár mohol sústrediť iba na svoj výkon.V prešovskom A-mužstve hrali v nedávnom období prím najmä vlastní odchovanci, no to by pri zostavovaní ambicióznejšieho tímu nemalo byť pravidlom.uviedol prezident klubu.Futbalovou témou dňa je v Prešove už niekoľko mesiacov rekonštrukcia štadióna. A-mužstvo hráva svoje domáce zápasy v NTC v Poprade a tento ich azyl fanúšikov neláka. Výstavba prešovského štadióna je pod palcom spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s.r.o., v ktorej majú rovným dielom zastúpenie mesto Prešov a prešovský VÚC.poznamenal Miroslav Remeta, ktorý pripomenul, že na výstavbu štadióna sa viaže dotácia 2,4 milióna eur, pre ktorú je potrebné splniť zmluvné podmienky a postaviť štadión do konca roku 2018. Na ňom by mal byť moderný umelý trávnik, ktorý bude k dispozícii nielen pre zápasy, ale aj tréningy.