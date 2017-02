VIDEO: Prešovčania zablokovali cestu, žiadajú výstavbu obchvatu

Na snímke blokovanie priechodu pre chodcov na Levočskej ulici v Prešove. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 17. februára (TASR) – Viac ako 300 ľudí dnes pol hodiny blokovalo rušnú štvorprúdovú cestu na Levočskej ulici v Prešove, aby tak upozornili vládu SR a kompetentné orgány na nevyhnutnosť výstavby obchvatu Prešova a dokončenie úseku diaľnice D1 Prešov západ – Prešov Juh. Reagovali tak na výzvu aktivistov OZ Lepší Prešov, ktorí ešte vlani v decembri zorganizovali prvú blokáciu tej istej komunikácie na zhruba 15 minút. Vtedy ich prišlo podporiť približne 50 Prešovčanov.Z decembrového zhromaždenia aktivisti poslali výzvu vláde SR, aby bezodkladne určila termín výstavby západného a severného obchvatu mesta Prešov. Žiadali tiež garancie termínov dostavby – pre západný obchvat do 31. 12. 2019 a pre severný obchvat do konca roku 2021. Protestné zhromaždenie sa dnes konalo tak ako v decembri pod heslomPredseda OZ Lepší Prešov Jozef Baran dnes informoval, že vláda ich výzvu odstúpila na ministerstvo dopravy, odkiaľ do dnešného dňa neprišla žiadna odpoveď. Napriek zintenzívneniu rokovaní tento týždeň medzi rezortmi dopravy a financií o prešovských obchvatoch, doteraz nepadlo ešte žiadne rozhodnutie, kedy sa začne s výstavbou a ako dlho to bude trvať.povedal Baran.Blokácia hlavnej tepny v Prešove v smere Poprad - Vranov nad Topľou je podľa Barana nie aktivita proti prešovským vodičom, ale v prospech budúcnosti Prešova.zdôraznil aktivista.OZ Lepší Prešov ohlásilo ďalší protest na 31. marca, ktorý bude na troch frekventovaných miestach v Prešove súčasne. Zablokované budú všetky vjazdy do Prešova na jednu hodinu. Zároveň skupina prešovských aktivistov pôjde do Bratislavy, kde v rovnakom čase bude blokovať jednu frekventovanú ulicu.Na zhromaždení padla aj kritika smerom k vláde, ktorá chce ušetriť na prešovskom obchvate 500 miliónov eur (podľa návrhu analytikov Hodnota za peniaze), pritom tá istá vláda idedo projektu Land Rover pri Nitre zhruba rovnakú sumu a analytici hovoria, že až 70 percent zamestnancov v tejto automobilke bude zo zahraničia. Pracovať tam majú prevažne Rumuni a Srbi.povedal Baran.Na protestnom zhromaždení sa zúčastnila aj primátorka Prešova Andrea Turčanová, ktorá uviedla, že doprava v Prešove je katastrofálna. Občania protestujú. Aj keď ministerstvo dopravy tento týždeň urobilo ústupky a chce situáciu riešiť, napriek tomu si myslí, že Prešovčania tomu uveria, až keď uvidia stavebnú činnosť.