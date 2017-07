VIDEO: PREZIDENT: Situácia okolo ukradnutej munície je vážna

Na ilustračnej snímke vpravo minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 3. júla (TASR) - Situácia okolo stratenej, resp. ukradnutej munície je veľmi vážna. Vyhlásil to dnes prezident SR Andrej Kiska po stretnutí s ministrom obrany Petrom Gajdošom (nominant SNS) a náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Milanom Maximom. Hlava štátu si Gajdoša zavolala po zverejnení informácie, že z muničného skladu Sklené pri Martine zmizlo 300.000 nábojov. Predtým sa zase prišlo na chýbajúcu muníciu vo vojenskom sklade v Trenčíne.povedal Kiska.Prezident preto požiadal Gajdoša, aby bolo čím skôr zdokladované, čo sa vlastne stalo.apeloval Kiska.Od Gajdoša a Maxima očakáva prezident predloženie presných plánov, čo sa zmení v systéme skladovania munície, aby sa už nikdy takáto situácia nezopakovala.podotkol Kiska.Zároveň poukázal na to, že do armády prídu ďalšie stámilióny eur.dodala hlava štátu.Gajdoš zopakoval, že nariadil úplnú detailnú hĺbkovú fyzickú kontrolu všetkých druhov munície a zbraní. "Nič nezatajujeme, pravidelne informujem všetkých čelných predstaviteľov, vrátane verejnosti. Informácie a zistenia som okamžite odovzdal orgánom činným v trestnom konaní, ale ďalšie detailnejšie informácie môžu poskytovať len tieto orgány a súdy," povedal.Minister tiež nariadil sekcii kontroly a náčelníkovi Generálneho štábu vykonať fyzické kontroly zabezpečenia stráženia.vysvetlil.Gajdoš pripomenul, že v roku 2006, kedy vznikla plne profesionálna armáda, prešlo stráženie muničných skladov na civilných zamestnancov, vrátane manipulácie s muníciou.avizoval Gajdoš s tým, že vojakmi by boli aj skladníci.Peter Gajdoš tiež zdôraznil, že Milan Maxim ako plne zodpovedný za zabezpečenie stráženia muničných skladov bude prijímať opatrenia organizačného aj personálneho charakteru.