VIDEO:PREZIDENT: Zrušenie Mečiarových amnestií je však len prvý krok

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júna (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska tvrdí, že zrušenie Mečiarových amnestií bolo iba prvým krokom. "Teraz dochádza k druhému kroku, ktorý je nemenej dôležitý, a to je to, aby páchatelia tohto hanebného činu boli odsúdení," vyhlásila to dnes na brífingu hlava štátu.Ocenil, že aj na základe toho, že sa ľudia a odborníci spojili, sú Mečiarove amnestie odvčera minulosťou. "konštatoval Kiska.Zároveň zdôraznil, že Slováci majú dnes veľké očakávania" uzavrel prezident.Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu (31.5.) potvrdilo aprílové rozhodnutie NR SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií z 3. marca a 7. júla 1998 a milosti exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi z 12. decembra 1997. Za uznesenie hlasovalo 129 členov snemovne zo 144 prítomných. Právomoc rušiť protiprávne amnestie či individuálne milosti prezidenta dala parlamentu zmena Ústavy SR.