Video: Príbeh zločinca Pabla Escobara v novom filme rozpráva jeho milenka

Muž, ktorý stavia domy pre chudobných, dokáže sa zapáliť pre vec i prejaviť galantnosť. Tak spoznala Pabla Escobara novinárka Virgínia Vallejo. Jeho odvrátenú stranu, pre ktorú je známy po celom svete, odhalila neskoro. Kokaínový kráľ z Kolumbie medzitým rozširoval svoje kráľovstvo, budoval si svoju armádu a drogy predával na tony. Rešpekt si vynucoval zabíjaním.





Nenávidený a milovaný

Zdroj: Bontonfilm

Hrôzu vzbudzuje jeho hláška: "Som ako Boh, keď si poviem, že niekto zomrie, zomrie ešte dnes." Na jeho meno vypísali najvyššiu sumu na medzinárodnom zatykači. Vyvolával strach, do krajín prinášal vojnu a teror, do hrobov putovali gauneri i vysokí politici. Stal sa dôležitým cieľom tajných služieb. Virgínia o jeho živote napísala knihu, ktorá sa stala predlohou snímky Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný (Loving Pablo).Režisérom krvavého trileru o drogovom bosovi je Fernando León de Aranoa. Escobara v ňom vidíme ako charizmatického milenca i zástancu slabších aj v roli neľútostného kriminálnika. Hlavnú postavu stvárnil oscarový Javier Bardem, ktorý pôsobil aj ako jeden z producentov filmu. Do svojho portrétu Pabla Escobara vložil brutálnu surovú živočíšnosť. Príbeh rozpráva Escobarova milenka a televízna hviezda v podobe Penélope Cruz, v civile Bardemova manželka. Hviezdny pár, ovenčený filmovými cenami, a silný príbeh z reality sľubujú kvalitný filmový zážitok. Do slovenských kín vstúpi snímka 14. júna.