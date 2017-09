VIDEO: Projekt 100 otvárajú dva slovenské filmy - Out a Žltá

V Bratislave sa dnes začne 23. ročník najväčšej putovnej prehliadky filmov na Slovensku - Projekt 100. Od septembra do februára 2018 prinesie do kín a filmových klubov desať celovečerných a jeden krátky film. V tohtoročnej zostave, ktorá ponúkne nielen novinky z domácej a svetovej kinematografie, ale aj kultové snímky z jej zlatého fondu, sa ocitli tri slovenské filmy. Dva z nich - Out Györgya Kristófa a Žltá Ivany Šebestovej prehliadku slávnostne otvoria.Celovečerná snímka Out vznikla v koprodukcii Slovenska, Maďarska a Česka. Hoci ide o absolventský film, ako jediný slovenský titul od rozdelenia republík súťažil na prestížnom festivale v Cannes. Dokonca sa uchádza o dve ceny, okrem súťaže v sekcii Istý pohľad (Un Certain Regard) aj o ocenenie Zlatá kamera pre najlepší debut.Film je odyseou 50-ročného Ágostona, hlavy rodiny, ktorý sa vydáva na cestu po východnej Európe s nádejou získať prácu a splniť si svoj sen o chytení veľkej ryby. Skončí v Pobaltí s prázdnymi vreckami. "Nemám miesto, ktoré by som nazval domovom, posledných päť - sedem rokov som nikde nestrávil jeden rok, tá esencia - byť na ceste - to bolo pre mňa dôležité," uviedol dnes na tlačovej konferencii Kristóf na margo scenára artového filmu s absurdným humorom, ktorý vznikal tri roky a odrazil sa v ňom aj príbeh režisérovho otca a ďalších členov jeho rodiny.V Lotyšsku prežil Kristóf asi 2,5 roka. Jeho filmový hrdina sa počas svojej cesty dostáva do čoraz bizarných situácií, kde stretáva priateľskú ženu, Rusa s nepriateľskými zámermi i smutného vypchatého zajaca bez uší. "Príbeh zajaca sme si nevymysleli, stal sa v Nemecku," poznamenal režisér minimalistického, metaforického i multijazykového filmu, ktorý sa nakrúcal na Slovensku, v Maďarsku, Estónsku a Lotyšsku.Účinkujú v ňom herci zo šiestich krajín, známe slovenské herecké tváre sa však do obsadenia nedostali. "Hlavnú postavu sme hľadali vo viacerých krajinách, aj na Slovensku. Najprv som chcel vysokého herca, aby vypadával z obrazu, nakoniec sme ho nenašli. Vybrali sme podľa typu, nie známosti, neverím, že známejší slovenský herec by pomohol medzinárodnej distribúcii," povedal pre TASR Kristóf. Ágostona napokon stvárnil maďarský herec Sándor Terhes, pre ktorého bol prvou hlavnou úlohou vo filme.Out bude v Projekte 100 sprevádzať šesťminútový animovaný film Ivany Šebestovej Žltá. Hlavnou hrdinkou príbehu o slobode, hľadaní spontaneity a prijatí seba samého je operná speváčka zviazaná svojou predstavou o tom, ako má žiť. Uzatvára sa pred svetom, aby sa mohla naplno venovať svojej profesii, no takýto život ničí nielen ju, ale aj samotnú hudbu."Ten príbeh je veľmi poetický a obrazový, každý divák si ho môže inak interpretovať, pre mňa je to primárne film o tom, ako sa oslobodiť zo svojich zabehaných koľají, od istej predstavy, ako máme žiť a ako sa uvoľniť," uviedla pre TASR Šebestová, ktorá má za sebou autorské projekty Štyri (2007) a Sneh (2013) ocenené národnou cenou Slnko v sieti. Spolupracovala tiež na významných animovaných projektoch Mimi a Líza či Pik a Nik.Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá Projekt 100 organizuje, zaradila do tohtoročného výberu aj zdigitalizovanú verziu kultového titulu Obchod na korze, horúcu novinku Michaela Hanekeho Happy End či Oscarom ocenenú snímku Klient od režiséra Asghara Farhadiho alebo film Křižáček Václava Kadrnku, ktorý si z karlovarského festivalu odniesol veľkú cenu - Krištáľový glóbus.