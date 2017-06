VIDEO: Proti korupcii pochodovali v Bratislave i Košiciach tisíce ľudí

V Bratislave sa uskutočnil dnes druhý veľký protikorupčný pochod zorganizovaný študentmi. Nespokojnosť so spoločenskou situáciou pritiahla do centra hlavného mesta opäť tisíce ľudí.



Protestujúci sa zhromaždili na Hlavnom námestí, odkiaľ vyrazili po 17.00 h. Na čele pochodu boli organizátori z radov stredoškolákov a vysokoškolákov s transparentom "Skutok sa deje". Pochodujúci ľudia zaplnili Obchodnú ulicu a následne Námestie SNP, kde sa uskutočnila hlavná časť protestu, ktorý sa skončil po 19.00 h.



Požiadavky študentov boli aj dnes podobné ako 18. apríla, kedy sa konal prvý pochod. Odvtedy bola splnená jediná požiadavka – parlament medzičasom rozhodol o zrušení tzv. Mečiarových amnestií.







Ostali tak požiadavky na odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a policajného prezidenta Tibora Gašpara, odstúpenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a vyšetrenie káuz Bašternák a Gorila. Študenti tiež žiadajú pokračovať vo vyšetrovaní a v súdnych konaniach ohľadom Mečiarom amnestovaných skutkov.



"Ľuďom už nie je jedno, kam sa krajina uberá, kto ju riadi, ako ju riadi, že tu je korupcia, že sa rozkráda štát, že tie peniaze sa nedostávajú do školstva, zdravotníctva," pomenoval príčiny, prečo ľudia prišli na protest jeden z jeho hlavných organizátorov, stredoškolák David Straka.



Na protestnej akcii v Bratislave vystúpilo viacero rečníkov, podľa organizátorov malo ísť o ľudí, ktorí v minulosti bojovali proti korupcii, ich snahy však boli zmarené. Na tribúnu sa postavila bývalá krajská tajomníčka strany Smer-SD Renáta Kolenčíková, vyšetrovateľ únosu Michala Kováča mladšieho Peter Vačok, matka zavraždeného Róberta Remiáša Anna Remiášová alebo napríklad študenti zo zahraničia.



Z pódia sa najčastejšie ozývala požiadavka na odchod Roberta Kaliňáka z politiky. "Jeho argument o 350.000 preferenčných hlasoch získaných vo voľbách mu nemôže v žiadnom prípade zabezpečiť imunitu pred politickou zodpovednosťou," uviedol bývalý policajný vyšetrovateľ Ján Lutter, podľa ktorého práve neschopnosť vyvodzovania osobnej a politickej zodpovednosti verejných činiteľov je vodou na mlyn extrémistickým prúdom.

Herečka Zuzana Fialová davu prečítala vyhlásenie hercov Činohry Slovenského národného divadla, ktorí podporujú požiadavky študentov. Tí podľa hercov dávajú nádej, že slušná spoločnosť, v ktorej platia zákony pre všetkých bez rozdielu, nebude iba snom.

uvádza sa okrem iného vo vyhlásení.

Okrem hlavného mesta sa tentoraz uskutočnila demonštrácia aj v Košiciach. V Prahe sa pred slovenským veľvyslanectvom konalo podporné stretnutie. Organizátori zároveň vo všetkých krajských mestách zbierali podpisy na podporu svojich požiadaviek.

Do konca minulého týždňa sa podľa odhadov organizátorov pod petíciu podpísalo 13.000 až 14.000 ľudí. Poslancom Národnej rady SR navrhuje, aby zvolali schôdzu, ktorej obsahom bude vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi.

Poslanci by tiež mali prijať také zmeny v zákonoch, ktoré umožnia v odôvodnených prípadoch odvolanie špeciálneho prokurátora. Po ich prijatí petícia navrhuje hlasovať o odvolaní Dušana Kováčika, ktorý túto funkciu zastáva už druhé funkčné obdobie.

Oboch predstaviteľov organizátori petície vnímajú ako podozrivých z marenia riadneho vyšetrenia káuz s korupčným obsahom. Očakávajú tiež, že nový minister vnútra vymení súčasného policajného prezidenta Tibora Gašpara. Tiež by chceli dostať možnosť vystúpiť v parlamente.

Lucia Mihalíková z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave informovala, že policajti nezaznamenali zo strany účastníkov verejného zhromaždenia narušenie verejného poriadku.

dodala.

"Sme presvedčení, že neriešenie korupčných káuz vytvára podhubie pre extrémizmus a frustráciu spoločnosti. Demokracia je najzmysluplnejším výdobytkom Novembra 1989 a nebude fungovať, ak sú v inštitúciách nášho štátu, vo vedúcich funkciách ľudia s nedemokratickým myslením, ľudia poznačení morálnym relativizmom a selektívnym prístupom k zákonom," uvádza sa okrem iného vo vyhlásení.

"Pochod účastníkov verejného zhromaždenia, ako aj samotné verejné zhromaždenie na Námestí SNP, sa zaobišlo bez incidentov," dodala.



Pochod proti korupcii sa konal dnes podvečer v centre Košíc. Na protestnú akciu, ktorú organizovali študenti stredných a vysokých škôl, prišlo zhruba 3000 ľudí.



Pochod na Hlavnej ulici v Košiciach nadviazal na prvý protikorupčný pochod v Bratislave z 18. apríla. Súčasťou požiadaviek organizátorov je dôkladné vyšetrenie káuz "Bašternák" a "Gorila", odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara či odchod špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.



"Nebolo vyhovené našim požiadavkám, ktoré sme odovzdali na Úrade vlády. Nechceme byť stále ignorovaní politikmi a ľuďmi, ktorí sú podľa nás zodpovední za korupciu na Slovensku, preto sme sa rozhodli, že budeme ďalej pokračovať v pochodoch, a to nielen v Bratislave, ale aj v ďalších mestách," uviedla pre novinárov 18-ročná organizátorka Karolína Farská. O týždeň sa podľa jej slov uskutoční pochod aj v Prešove a Žiline. Zdôraznila, že akcie ostávajú apolitické, bez podpory politikov či politických strán a hnutí.







Protestujúci prešli po 17.00 h k Dolnej bráne na Hlavnej ulici, kde na pódiu vystúpili organizátori a pozvaní hostia. Pochodujúci kričali heslá ako "Dosť bolo korupcie!", "Chceme právny štát!" či "Skutok sa stal! Skutok sa deje!"



Podporu organizátorom vyjadrili herečka Dana Košická, komik Jakub Gulík či bývalá zamestnankyňa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Zuzana Hlávková, ktorá poukázala na podozrenia z predraženia kultúrnych podujatí k predsedníctvu SR v Rade EÚ.



Cieľom pokračovania protestných akcií je podľa Farskej vrátiť dôveru ľudí k štátnym inštitúciám a mechanizmom, ktoré zodpovedajú za spravodlivosť, ako je polícia, prokuratúra a súdy.







Dvojhodinové podujatie sprevádzal zber podpisov pod petíciu zahŕňajúcu návrhy na odvolanie ministra Kaliňáka a špeciálneho prokurátora Kováčika, ako aj vystúpenie členov petičného výboru v parlamente.



