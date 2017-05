VIDEO: Prví zákazníci by slovenský Aeromobil mali dostať v roku 2020

Spoločnosť AeroMobil, ktorá vyvíja lietajúci automobil, predstavila svoj najnovší model na svetovej automobilovej výstave Top Marques Monaco 20. apríla 2017 v Monaku. AeroMobil je lietadlo a zároveň plne funkčné štvorkolesové vozidlo s hybridným pohonom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. mája (TASR) - Prví zákazníci by lietajúce auto Aeromobil 4.0 zo Slovenska mali dostať v roku 2020. Uviedol to dnes pre TASR v Bratislave na stretnutí s novinármi spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Juraj Vaculík. Cena vozidla z limitovanej 500-kusovej série sa podľa jeho slov bude pohybovať od 1,2 do 1,5 milióna eur, v závislosti od individuálnej výbavy.spresnil.Aeromobil sa podľa Vaculíka bude vyrábať určite na Slovensku.poznamenal. Nie je preto podľa neho problém finálnu sériu vozidla vyrábať na Slovensku, pričom od dodávateľov zo SR bude na Aeromobile použitých viac ako 50 % komponentov. Doterajšie náklady na vývoj Vaculík neuviedol.povedal.Výskumu a vývoju vozidla podľa neho pomohla aj finančná pomoc od vlády SR v celkovej sume 6 miliónov eur.podčiarkol.Podľa neho sa ukázalo, že poskytnutie štátnej podpory bolo správnym krokom, pretože s vývojom sa na Slovensko podarilo prilákať množstvo veľmi kvalitných ľudí.dodal Vaculík s tým, že v súčasnosti pracuje vo firme v Bratislave viac ako 40 pracovníkov.