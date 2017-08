VIDEO: Prvý deň na Grape festivale nepokazila ani búrka

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Palkovič Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Palkovič

Piešťany 12. augusta (TASR) – Prvý večer na Grape festivale prerušila búrka. Tá však organizátorov ani návštevníkov neodradila a program pokračoval do rána. TASR o tom informoval riaditeľ festivalu Grape Ján Trstenský.V piatok (11.8.) na Grape vystúpila britská elektronická skupina Metronomy, ktorá so skladbami The Bay alebo Corinne roztancovala publikum. Na hlavnom pódiu ich vystriedal krajan Tom Odell. Jeho koncert však prerušila búrka, ktorá do areálu piešťanského letiska prišla po desiatej hodine. "Prvý deň bol trošku náročný, večer tu boli silné zrážky a búrková činnosť, našťastie, nám to nijak zvlášť neovplyvnilo program na pódiách. Iba o pár minút bol skrátený koncert Toma Odella, ale keďže sme posunuli jeho začiatok na skorší čas, odohral takmer celý koncert," povedal riaditeľ festivalu Ján Trstenský.Program na hlavnom Grape stagei po polnoci obnovili a podľa pôvodného line-upu vystúpili austrálski The Temper Trap. Na ostatných pódiách po búrke spustili program s miernym posunom. "V krytých stageoch pokračoval program s 20-minútovým oneskorením, ale kapely odohrali kompletné vystúpenia. Ráno okolo pol štvrtej sme ukončili program na všetkých pódiách, kde hrali už iba dídžeji, lebo sme dostali hlásenie o ďalších búrkach. Viac-menej všetko však prebehlo podľa plánu a prvý deň sa napriek zlému počasiu v konečnom dôsledku vydaril," povedal Trstenský.Zo slovenskej hudobnej scény sa na pódiách objavili raper Supa, skupiny Genius Loci a Korben Dallas, alebo aj začínajúce hudobné duo Kinsfolks. Program na Suzuki stagei otvorila košická kapela Puding Pani Elvisovej.Organizátori dnes dúfajú, že bude počasie stabilnejšie. "Tešíme sa na príjemný festivalový deň," dodal Trstenský. Návštevníkom sa dnes predstavia napríklad novozélandská skupina The Naked and Famous a britská kapela Two Doors Cinema Club. Päť minút pred polnocou vystúpi Vladimír 518, ktorý tento rok vydal už tretí sólový album a pripravil špeciálnu sériu koncertov, z ktorých sa už tri konali v Česku. Záverečný sa uskutoční práve na Grape, kde okrem koncertu pripravil aj 3D show.