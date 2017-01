VIDEO: R.FICO: Ceny energií sa v stredu vrátia na úroveň minulého roka

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach 23. januára 2017. FOTO TASR - Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Zlaté Moravce 23. januára (TASR) - Nové rozhodnutia o cenách energií by mali byť prijaté v stredu 25. januára. Platiť by mali od 1. januára tohto roka. Ceny by mali zodpovedať cenám energií v roku 2016. Počas dnešného pracovného výjazdu v Zlatých Moravciach to povedal predseda vlády SR Robert Fico.skonštatoval Fico. Faktúry na zálohové platby za elektrickú energiu, ktoré boli zaslané v januári tohto roka do domácností i iným odberateľom, sú neplatné a ľudia ich môžu roztrhať, skonštatoval premiér.Podľa jeho slov nový cenový výnos vydá v stredu 25. januára regulačný úrad aj v prípade plynu. „Vlnu kritiky spustilo v predchádzajúcich týždňoch výrazné zvýšenie zálohových platieb za elektrickú energiu, ktoré po novom roku dostali nielen domácnosti, ale aj mestá a obce či školy. Zvýšenie cien pocítili najmä zákazníci Stredoslovenskej energetiky. „povedal premiér.