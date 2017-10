VIDEO: R. FICO: O budúcnosti EÚ musia diskutovať všetky členské štáty

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie na summite Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých 13. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) – Diskusia o budúcnosti Európskej únie (EÚ) sa musí diať zásadne medzi všetkými jej 27 členskými štátmi (už bez Británie). Zdôraznil to dnes v Bratislave predseda vlády SR Robert Fico. Ide o jeden z princípov, ktoré spoločne naformulovali predstavitelia krajín V4 v rámci diskusie o budúcnosti únie.Dnešný summit v Bratislave Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých totiž využili predsedovia vlád Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľska aj na rokovanie vo formáte V4. Zároveň sa dnes v Bratislave v takejto zostave stretávajú s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.opísal Fico na tlačovej konferencii v rámci summitu. Krajiny V4 podľa neho rešpektujú, že najmä v eurozóne bude zrejme hlbšia integrácia, ale je veľmi dôležité, aby pri akýchkoľvek diskusiách o budúcnosti EÚ bolo dodržaných päť základných princípov.vysvetlil slovenský premiér. Pre krajiny V4 je podľa neho napríklad dôležité zachovať hodnoty Schengenu.Zároveň majú podľa Fica krajiny V4 rovnakú pozíciu v tom, že EÚ musí zostať jednotná, ale súčasne musí rešpektovať špecifiká členských štátov.vyzdvihol.Ďalej je podľa neho dôležité, aby o budúcnosti EÚ hovorilo všetkých 27 štátov únie.opísal Fico.Štvrtým princípom je to, že EÚ musí zostať konkurencieschopná.vysvetlil slovenský premiér. Krajiny V4 chcú zároveň zachovať aj rovnováhu medzi európskymi inštitúciami a významné postavenie národných parlamentov.dodal Fico.Predseda vlády ČR Bohuslav Sobotka doplnil, že Česko má záujem na tom, aby sa vrátilo správne fungovanie schengenského priestoru.vysvetlil.Česká republika má podľa neho záujem na dobrom fungovaní vnútorného trhu únie.podčiarkol.Podľa predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, pokiaľ chce EÚ pokračovať ďalej, nemôže urobiť krok späť. Mal na mysli schengenskú dohodu, pričom upozornil, že keď sa dnes pozrieme na Európu, vonkajšie hranice sú otvorené a vnútorné zatvorené.zdôraznil.Predsedníčka poľskej vlády Beata Szydlo si myslí, že všetky členské krajiny by mali hovoriť o tom, aká má byť budúcnosť Európy. Zdôraznila tiež zásadu jedného spoločného trhu v Európskej únii.