VIDEO: Reakcie politikov na kauzu otvárania listov v parlamente

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. mája (TASR) - Koalícia nie je ochotná zakrývať machinácie lídra OĽaNO-NOVA Igora Matoviča. Takto odôvodnilto, že SNS a jej koaliční partneri Smer-SD a Most-Híd nepodporili program parlamentnej schôdze, na ktorej chcela opozícia odvolávať predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) pre kauzu otvárania listov občanov pre poslancov. Práve šéfa národniarov z tejto veci opozícia viní.Hrnko zdôraznil, že Danko s tým nič nemá. "Po politickej stránke je všetko v poriadku," povedal Hrnko, podľa ktorého šéf parlamentu nedával žiadne príkazy na otváranie listov. Na prípad sa majú novinári podľa neho pýtať úradníkov. Zároveň podčiarkol, že bezpečnostné opatrenia sú tu roky. "Bezpečnosť poslancov je omnoho dôležitejšia ako nejaká paranoja pána Matoviča," zdôraznil."Celý návrh je klamstvo," doplnil). Myslí si, že opozícia prišla s návrhom na odvolanie Danka v snahe prekrývať Matovičove daňové podvody. "V odôvodnení k návrhu sú len dojmy pána Matoviča," poznamenal Glváč.Poukázal aj na to, že pod návrh sa podpísal Matovič, ktorý tajne nahrával kolegu a zverejnil súkromný rozhovor, Ľubomír Galko (SaS), ktorý ako minister obrany odpočúval novinárov a svoje sekretárky, či Jozef Rajtár (SaS), ktorý podľa Glváča používal bankové výpisy na svoje účely.Predseda parlamentu mal dnes čeliť v pléne odvolávaniu z funkcie. Poslanci však neschválili program mimoriadnej schôdze a tak sa rokovanie ani nezačalo. Celý proces netrval ani päť minúť. Za program hlasovalo len 54 poslancov zo 131 prítomných. Program podporili prítomní poslanci SaS, OĽaNO-NOVA, Sme rodina, ĽSNS a väčšina nezaradených zákonodarcov. Proti boli kluby Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd.Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič 25. apríla vyhlásil, že Danko prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste nájdu vulgarizmy či dehonestujúci obsah, majú príkaz korešpondenciu poslancovi neodovzdať, tri mesiace archivovať a potom skartovať. Matovič novinárom poskytol rozhodnutie kancelára parlamentu Daniela Guspana zo 7. apríla 2017, ktoré obsahuje uvedené pokyny pre pracovníkov podateľne. Listy sa však mali otvárať aj mesiace predtým.Guspan v reakcii zdôraznil, že nikto zo zamestnancov Kancelárie NR SR ani predseda parlamentu Danko nečíta korešpondenciu, ktorá je adresovaná poslancom. Dôrazne sa ohradil voči Matovičovým obvineniam, ktoré označil za klamstvá. Podľa jeho slov opatrenia súvisiace s korešpondenciou sú v platnosti už roky a sú štandardným nástrojom na základe odporúčaní ministerstva vnútra. Zopakoval, že nariadenie o zaobchádzaní s korešpondenciou prišlo po nových odporúčaniach rezortu vnútra. Sporné body, týkajúce sa zadržiavania vulgárnych listov či pohľadníc a otvárania listov od anonymov a fyzických osôb, boli pozastavené.sa Danka zastal, vyhlásil, že ho podporuje a že Smer-SD nezahlasuje za program mimoriadnej schôdze. Podľa Fica ak pochybil úradník, ten by mal byť potrestaný, ale "vylievanie špiny" na svojho koaličného partnera Danka premiér odmieta. Za iniciovaním schôdze vidí Fico politiku nenávisti. Okrem tej podľa premiéra opozícia nič iné nemá.Prípad otvárania listov riešilo dnes aj poslanecké grémium. Jeho výsledkom je, že narábanie so zásielkami pre poslancov má dostať nové pravidlá. Hľadanie vulgarizmov v listoch adresovaných poslancom by sa tak viac nemalo diať.