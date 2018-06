VIDEO: Reggae festival Uprising poteší aj dnb fanúšikov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 22. júna (TASR) - S bratislavským festivalom Uprising sa každoročne spája aj atraktívny elektronický line-up pre pokročilejšie nočné hodiny. Ani tento rok nespravili organizátori výnimku a na 11. ročník Uprisingu mieria 24. a 25. augusta drumnbassové hviezdy z Veľkej Británie Dub Phizix & Strategy a High Contrast Live.Dub Phizix & Strategy nie sú žiadnou novinkou na dnb scéne. Zohratá dvojka má na konte hneď niekoľko kultových 'trackov', ktoré oslovili široké spektrum publika, ako bola napríklad spolupráca so Skeptical a ich výsledný Marka či Buffalo Charge. Dub Phizix stiera hranice medzi lámanými beatmi a ďalšími žánrami tak prirodzene, ako iní dýchajú a s MC Strategy predstavili svoju šou na všetkých kontinentoch sveta.High Contrast je pojem už od neskorých 90. rokov. Svetový producent vyhľadávaný širokým spektrom interpretov vrátane popovej Adele, Kanye Westa či DJ Fresha si získal masívny prehľad v hudbe takým skromným začiatkom ako predajca v obchode s tanečnou hudbou. Odvtedy ušiel High Contrast kus cesty, vďaka spolupráci s legendárnou kapelou Underground sa dostal dokonca aj k príprave hudby na otvárací ceremoniál olympijských hier v roku 2012. A že má tento britský hudobník zmysel pre veľkolepú šou, dokazuje aj svojou ospevovanou live šou s kapelou, s ktorou prichádza vôbec prvýkrát do našich končín práve na Uprising festival.Pódiá s oboma interpretmi budú zdieľať tento rok už ohlásené mená ako Lady Leshurr, Benny Page, Onyx & Dope D.O.D., Lee Scratch Perry & Mad Professor, Gentleman, Julian Marley, Mellow Mood, Inner Circle aj ďalšie mená hudobnej scény.TASR informoval PR manažér Sveťo Moravčík.