Video: Režisér F. Renč sa vracia ku komédií. Zúfalky napísala H. Pawlowská

Slávnostnú premiéru českej komédie Zúfalé ženy robia zúfalé veci uviedli v Bratislave scenáristka filmu Halina Pawlowská a jeho režisér Filip Renč. "Ako filmový divák sám mám rád rôzne žánre, na ktoré chodím do kina, tiež ich rád robím. Nechcem natáčať stále dokola rovnakú látku a rád sa bavím," povedal pre TASR Renč, ktorý sa komediálnemu žánru venoval v snímkach Rebelové (2001) a Román pro ženy (2004). Naposledy sa dostal do kín so životopisnou romantickou drámou Lída Baarová (2016).

Ľahká ženská komédia

Podľa knižky Haliny Pawlowskej

Túžba po láske

Zúfalé prežívanie

Pri porovnaní novej komédie a filmu Román pro ženy, ktorý je tiež knižnou adaptáciou, Renč uvádza, že "Zoufalky" ponúkajú podobný štýl humoru, ale novinka je viac 'crazy': "Je to prosto ľahká ženská 'proseccová' komédia, pre pobavenie, pre dobrú náladu, o ženských problémoch a tak. Nie je to antická dráma, ako bola Lída Baarová," podčiarkol.Scenár napísala Pawlowská na motívy svojej rovnomennej knihy a podľa jej pokračovania - Zase zúfalé ženy robia zúfalé veci. "Halina je hrozne dobrá, humorná a sarkastická ženská, ktorá ženské problémy nevidí z feministického hľadiska, ale skôr z polochlapského, preto to aj dala s producentmi režírovať mne, aby som tie ženské problémy videl z chlapského hľadiska a nadhľadu," dodal Renč, ktorý "soft komédii" venoval 2,5 roka prípravy a práce. Natáčala sa v Prahe a okolí, v Kladne i Terchovej.Manželka, milenka, študentka, matka, predavačka spodnej bielizne a psychologička - to všetko je Oľga. Hlavnú hrdinku stvárňuje Klára Issová, ktorú mohli diváci vidieť aj v komédii Všetko alebo nič (2017) režisérky Marty Ferencovej. V novom titule hrá postavu Oľgy od jej mladosti až po dospelosť. "Nie je zúfalá, ona sama seba vidí zúfalo, má hŕbu komplexov, jednoducho si neverí, nemá prirodzené sebavedomie a túži po láske, to je i motto filmu. Oľga vždy túžila, aby ju niekto miloval," priblížila pre TASR Issová hlavnú hrdinku, ktorá si myslí, že je zúfalá v každom veku a bežných situáciách."Maturitný ples, prvá láska, panictvo, manželstvo, svadba - prežíva to z pohľadu zúfalstva, pretože má veľa ideálov o svete, žije v rozprávke, a život jej ukáže, že nie vždy to tak je. Dokáže to prijať až s odstupom, keď už je dospelá. Niekde jej cvakne a povie - aha, hodne som to prežívala, bola som zúfalá, ale skúšala som to naplno a nie je prečo si to vyčítať. Uvoľní sa a prestane sa tak snažiť," objasnila herečka a potvrdila, že ju komédie začali baviť: "Je to pre mňa výzva. Keď som si prečítala scenár, mala som niekoľko ponúk a táto sa mi páčila najviac, zároveň som vedela, že to bude pre mňa najťažšia úloha."Po boku Kláry Issovej uvidia diváci ďalších českých i slovenských hercov. Medzi nimi Lenku Vlasákovú, Jiřího Dvořáka, Alicu Bendovú, Zdenu Procházkovú, Pavla Kříža, Martina Krausa, Sarah Araóotovú, Mariána Mitaša, Luciu Jagerčíkovú, Romana Mrázika.Film Zúfalé ženy robia zúfalé veci vstúpi do českých a slovenských kín 18. januára.