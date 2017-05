VIDEO: RICHTER: So zamestnávateľmi budeme o opatreniach diskutovať

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter Foto: FOTO TASR – Michal Svítok Foto: FOTO TASR – Michal Svítok

Bratislava 10. mája (TASR) – Pripravované opatrenia vlády v sociálnej oblasti sú ešte len na začiatku procesu a so zamestnávateľmi sa o nich bude rokovať. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) po dnešnom zasadnutí kabinetu s tým, že každému bude predchádzať analýza. Reagoval tak na kritiku zamestnávateľských zväzov, že sa o návrhoch dozvedajú z médií a sociálny dialóg prebieha len formálne.Richter informoval, že prvými analýzami z ministerstva financií sa bude zaoberať koaličná rada na svojom štvrtkovom (11. 5.) zasadnutí. Koaličné strany sa majú dohodnúť, na čom trvajú, čo je aktuálne a čo budú ministri chcieť presadzovať. Zároveň zdôraznil, že má maximálny záujem o pokračovanie kvalitného sociálneho dialógu.ubezpečil minister.Prvé odhady pri opatreniach týkajúcich sa Zákonníka práce podľa neho hovoria o približne 3-% dosahu na zvýšenie mzdových nárokov vyplývajúce pre zamestnávateľov.Richter tvrdí, že o niektorých návrhoch sa so sociálnymi partnermi už rozprával a s niektorými by aj mohli súhlasiť, no očakávajú určité kompenzácie zo strany štátu. „Je to otvorené, je to klasický sociálny dialóg. Ja si myslím, že nie sú vôbec tie vzťahy tak vyhrotené, možno trošku veľa toho naraz pribudlo,“ poznamenal.Pripravovaný balíček opatrení zahŕňa napríklad rýchlejší nárast minimálnej mzdy, zákaz sociálneho dumpingu, zvýšenie príplatku za nočnú prácu, povinný príplatok za prácu cez víkend a počas sviatku, zavedenie príspevku pri cestovaní za prácou či desať dní pracovného voľna pre otcov po narodení dieťaťa. Hovorí sa tiež o povinnom 13. plate.Minister argumentuje zmenou na trhu práce, keď firmám chýba kvalitná pracovná sila a veľké spoločnosti zvyšujú mzdy aj o 10 %.“ povedal s tým, že niektoré návrhy sú už dnes súčasťou kolektívnych zmlúv.Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Republiková únia zamestnávateľov dnes vyjadrili výhrady voči avizovanému balíčku návrhov vládnych strán na zmeny v pracovnej legislatíve. Vnímajú to ako populizmus a varujú pred dôsledkami týchto opatrení. Zároveň zvažujú svoju ďalšiu účasť na rokovaniach tripartity.