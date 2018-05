VIDEO: Robo Opatovský predstavuje singel Náhodná

Na archívna snímke spevák Robo Opatovský. Foto: TASR - Michal Svítok Na archívna snímke spevák Robo Opatovský. Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Robo Opatovský predstavuje ďalší singel. Pieseň Náhodná je vlastne o prvom stretnutí s jeho životnou láskou, manželkou Katkou. Hudba je z jeho autorského pera, text napísal Michal Mifkovič. K skladbe už vznikol aj videoklip, účinkujú v ňom fanúšikovia Roba Opatovského.„Môj gitarista Andrej Urminský sa rozohrával pred koncertom a zahral jeden zaujímavý gitarový riff, ktorý sa mi zapáčil a ten bol základom pesničky. Rozpracoval ho a ja som si k tomu vymyslel nejaké melodické linky. Skladba sa nám štýlovo hodila do koncepcie unplugged albumu, ale nikto z nás neočakával, že to bude jedna z najobľúbenejších skladieb našich fanúšikov počas turné. Náhodná teda naozaj vznikla úplnou náhodou,“ uviedol pre médiá spevák.„Michalovi Mifkovičovi som rozpovedal príbeh prvého náhodného stretnutia s mojou ženou Katkou. Bolo to v lete na kúpalisku v Rakúsku. Zapáčila sa mi na prvý pohľad, akurát ona sa so mnou už nechcela stretnúť. Mala pocit, že rande s muzikantom je len strata času, nakoľko mala na šoubiznis svoj vyhranený názor. Až po troch týždňoch ju ukecali kamarátky, aby mi predsa len dala šancu a išla so mnou na kávu. No a odvtedy sme spolu 12 rokov. Niekedy to tak býva, že tie najneočakávanejšie náhodné stretnutia bývajú osudové,“ dodáva Opatovský.K piesni Náhodná vznikol už aj videoklip. „Takýto klip ešte nemám. Kameraman Samuel Hindy zachytil atmosféru troch koncertov na Unplugged tour. Opisovať atmosféru klipu slovami asi nemá veľký význam. Budem rád, keď sa Náhodná rozohrá aj v rádiách. Má letný zvuk, je veselá a pozitívna, na koncertoch mala veľký úspech,“ dodal spevák.TASR informovala PR manažérka Eva Sládková.