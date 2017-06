VIDEO: Rodina Otrožovičovcov sa výrobe vína venuje takmer 30 rokov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Veľká Tŕňa 3. júna (TASR) - Manželia Ostrožovičovci z Veľkej Tŕne v Trebišovskom okrese sa výrobe vína venujú od roku 1990. Ako tvrdia, to, že sú rodinnou firmou, je pre nich výhodou. Začínali vinicami pri rodičovskom dome, kde im výrazne pomohli rodičia. Dnes majú 58 hektárov viníc.," priblížila pre TASR spolumajiteľka firmy Jaroslav Ostrožovič – J. & J. Ostrožovič Jarka Ostrožovičová.Začínali pri rodičovskom dome jej manžela v Slovenskom Novom Meste, kde si za novomanželskú pôžičku vybudovali malú pivnicu a kúpili staršie sudy. Neskôr si vo Veľkej Tŕni kúpili budovy bývalých štátnych majetkov, ktoré zrekonštruovali.V súčasnosti zamestnávajú takmer 30 ľudí, počas sezóny je ich viac. Vinárstvu sa venuje aj ich syn. "" povedala Ostrožovičová.Ako tvrdí, rodinná firma je podľa nej ideálnym spojením a vníma to ako plus. "" hovorí Ostrožovičová." dopĺňa Jaroslav Ostrožovič a ako hovorí, s fungovaním firmy je spokojný." tvrdí Ostrožovič s tým, že nám chýba sebestačnosť regiónov, aká je napríklad v Rakúsku.Väčšina ich produkcie rôznych druhov vín končí na Slovensku, časť exportujú do Číny a Japonska. "" dodala Ostrožovičová.