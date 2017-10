VIDEO: Rómske divadlo Romathan pripravuje veľkolepé oslavy

Na snímke skúška premiéry predstavenia Galavečer divadla rómskej národnostnej menšiny Romathan k 25. výročiu vzniku súboru v Košiciach 13. októbra 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Na snímke skúška premiéry predstavenia Galavečer divadla rómskej národnostnej menšiny Romathan k 25. výročiu vzniku súboru v Košiciach 13. októbra 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. októbra (TASR) – Rómske divadlo Romathan v Košiciach oslavuje 25 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravilo prierez svojimi najúspešnejšími inscenáciami v spojení s tradičnou hudbou, piesňami a tancom. Premiérový galavečer sa bude konať v utorok 17. októbra v priestoroch Historickej radnice.uviedol dnes pre TASR riaditeľ divadla Karol Adam.V prvej časti divadlo predstaví dva úspešné tituly zo svojho repertoáru. Pôjde o vôbec prvú hru Romathanu Than perdal o Roma / Miesto pre Rómov od autorky Daniely Hivešovej-Šilanovej a inscenáciu Láska, včera a dnes na motívy muzikálu Cigáni idú do neba. V programe sa predstaví orchester, herci, speváci a tanečníci divadla. Medzi vystupujúcimi hosťami v druhej časti budú klezmer kapela Salamon Kapelye a klavírny virtuóz Richard Rikkon.Divadlo Romathan, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), dlhodobo pôsobí v nevyhovujúcich priestoroch na Štefánikovej ulici. Toto by sa malo v krátkom čase zmeniť, divadlo podľa Adama plánuje do konca tohto roka sťahovanie do objektu na Strojárenskej ulici.povedal Adam.Divadlo Romathan vzniklo v roku 1992 a počas svojej existencie zrealizovalo viac ako 70 celovečerných premiér. Špecifikom rómskeho divadla je, že spája herectvo so spevom, hudbou a tancom.