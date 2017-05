Video: Ronaldo v derby hetrikom zostrelil Atlético, Real je bližšie k finále Ligy majstrov

Liga majstrov - semifinále

Real Madrid (Šp.) - Atlético Madrid (Šp.) 3:0 (1:0)

Zostavy:

MADRID 2. mája (WebNoviny.sk) - Po prvom zápase semifinále futbalistov Ligy majstrov 2016/2017 má blízko k postupu Real Madrid. Obhajca trofeje zvíťazil v utorok na Štadióne Santiaga Bernabéua nad mestským rivalom Atléticom jednoznačne 3:0 (1:0).Madridské derby, ktoré bolo reprízou lanského finále najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže klubov, rozhodol hetrikom Cristiano Ronaldo. Kanonier "bieleho baletu" už v 10. min poslal hlavou do siete polocenter či polostrelu Casemira.Ešte krátko predtým sa v sľubnej pozícii ocitol Daniel Carvajal, ale brankár Atlética Jan Oblak jeho pokus vyrazil. Po štvrťhodine hry vytiahol ďalší skvelý zákrok pri hlavičke Raphaela Varana. O chvíľu neskôr na opačnej strane ihriska gólman Realu Keylor Navas vystihol zámer súpera pri prihrávke za obranu, na ktorú si nabiehal Kevin Gameiro. V 32. min sa lopta pri štandardnej situácii dostala až ku Diegovi Godínovi, ale netrafil bránku. Po zmene strán pridali zverenci trénera Zinedina Zidana dve gólové poistky.V 73. min Marcelo poslal prihrávku na hranicu šestnástky, kde ustál súboj Karim Benzema, pričom lopta sa dostala k Ronaldovi, ktorý nedal šancu Oblakovi - 2:0. V 86. min pri kontre Realu naservíroval striedajúci Lucas Vázquez loptu Ronaldovi, ktorý už nemal problém poslať ju tretíkrát do siete. Pre portugalskú hviezdu to bol 10. presný zásah v aktuálnej edícii LM, celkovo už 103. gól v tejto súťaži. V európskych pohárových dueloch má už na konte 106 presných zásahov (dva góly zaznamenal v Európskom superpohári, jeden v predkole LM, pozn.)Odveta na Štadióne Vicenteho Calderóna je na programe v stredu 10. mája. Na úspešnejšieho z madridských klubov bude v tohtosezónnom rozhodujúcom stretnutí o "ušatú trofej" vo waleskom Cardiffe čakať jeden z druhej semifinálovej dvojice AS Monaco - Juventus Turín.10., 73. a 86. C. Ronaldo, ŽK: 48. Isco - 26. Koke, 53. Saúl Ňíguez, 83. Savič, rozhodoval: Atkinson (Angl.): K. Navas - Carvajal (46. Nacho), Sergio Ramos, Varane, Marcelo - T. Kroos, Casemiro, Modrič - Isco (68. Arsenio), Benzema (78. Lucas Vázquez), C. Ronaldo: Oblak - Lucas Hernández, S. Savič, Godín, Filipe Luís - Koke, Gabi, Saúl Ňíguez (58. Gaitán), Carrasco (68. Correa) - Griezmann, Gameiro (57. Torres)