VIDEO: RTVS odvysiela všetky zápasy, lákadlom je nová grafika

Na snímke televízne štúdio RTVS, kde sa budú komentovať zápasy MS vo futbale z Ruska. Vpravo šéf sekcie športu Matej Hajko, uprostred športový komentátor Pavol Gašpar a vľavo hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková počas tlačovej konferencie 12. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Po hokejovom šampionáte v Dánsku prinesie RTVS športovým priaznivcom najväčší futbalový sviatok - majstrovstvá sveta 2018 v Rusku. V televíznom vysielaní od 14. júna odštartuje maratón 64 zápasov spolu so Štúdiom MS a denným hodinovým sumárom Highlighty z diania na šampionáte.RTVS zo svetového šampionátu odvysiela všetkých 64 zápasov v 56 priamych prenosoch a ôsmich záznamoch. V programovej ponuke MS nebude chýbať hodinový sumár denného programu tzv. Highlighty, ktoré odvysiela prevažne Jednotka po večernom zápase. V úvodný deň futbalového šampionátu 14. júna ponúkne RTVS na Jednotke hodinový otvárací ceremoniál spolu s úvodným duelom medzi reprezentáciami Ruska a Saudskej Arábie.Novinkou bude vynovené televízne štúdio, ktoré disponuje unikátnou veľkou LED stenou a virtuálnou grafikou. Nová LED stena je 14 metrov dlhá s celkovou rozlohou vyše 40 m2, čo je v európskom kontexte výnimočné. Okrem toho sa diváci môžu tešiť na špeciálnu virtuálnu grafiku, prostredníctvom ktorej budú mať možnosť počas zápasu sledovať atraktívnou formou vybraných hráčov, resp. zaujímavé tímové údaje.uviedol šéf športovej sekcie RTVS Matej Hajko.Z dejiska šampionátu bude zápasy komentovať Marcel Merčiak spolu s expertom Mariánom Zemanom a reportérkou Dominikou Komrhelovou v závere šampionátu. V bratislavskom štúdiu budú pripravení komentátori a moderátori Ľuboš Hlavena, Tomáš Košec, Richard Fekete a Oľga Hamadejová.Okrem toho RTVS pripravuje k MS vo futbale vlastnú špeciálnu webovú stránku futbal.rtvs.sk.doplnil Hajko. Na stránke bude naživo on-line stream zo všetkých 64 zápasov šampionátu, denné spravodajstvo, články, výsledky a krátke zostrihy zo zápasov. Futbaloví priaznivci sa môžu tešiť aj na komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí, kde RTVS poskytne čo najviac informácií o programe na MS, výsledky zápasov a najlepšie momenty.Futbalový šampionát bude rezonovať aj v éteri Rádia Slovensko. O vývoji všetkých zápasov bude rozhlas informovať v pravidelnom hodinovom spravodajstve, vo všetkých Rádiožurnáloch a v športovom sumári dňa. Na záverečný víkend, ktorý vyvrcholí finálovým stretnutím, vycestuje do Moskvy dvojica reportérov – Jozef Jarkovský a Vladimír Pančík. V Rádiu Slovensko prinesie naživo finálové stretnutie a počas tohto víkendu aj mnoho živých vstupov a materiálov priamo z ruskej metropoly.Ako súčasť televíznej ponuky k MS vo futbale RTVS pripravila od 21. mája tematickú kampaň pod názvom Futbal ako z veľkej knihy. Ide o poctu velikánom ruskej literatúry, slávne diela od Dostojevského, Tolstoja, Turgeneva, Čechova či Gogoľa autori kampane premietli do pamätných okamihov MS.