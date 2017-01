VIDEO: RTVS uvádza folklórnu šou Zem spieva

Na snímke zľava riaditeľ sekcie programových služieb RTVS Tibor Búza, moderátorka programu Dominika Zeleníková, generálny riaditeľ RTVS Václav Mika a moderátori programu Daniel "Sorizzo" Kis a Marek Koleno z hudobného zoskupenia S hudbou vesmírnou. V Bratislave 17. januára 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 17. januára (TASR) - Postaviť na nohy celé Slovensko má folklórna šou Zem spieva, ktorej tvorcovia dali názov na počesť Karola Plicku, významného výtvarníka, fotografa, filmového režiséra, kameramana, folkloristu a hudobného vedca. Historicky prvú televíznu súťaž, v ktorej sa predstavia folklórne súbory a skupiny, tanečníci a speváci tradičnej ľudovej hudby zo všetkých kútov Slovenska, dnes predstavil manažment RTVS v baletnej sále SĽUKu v bratislavských Rusovciach. V kroji odetý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika označil novú šou za formát, ktorý má prežiť viac ako jednu sezónu, za artikel verejnoprávneho média.Riaditeľ Sekcie programu televíznej časti RTVS Tibor Búza povedal, že folklórom v primetime a týmto typom programu sa vo verejnoprávnej televízii zaoberali od roku 2013.doplnil s tým, že počas prieskumu podobných zahraničných súťaží bol v hre i zaujímavý formát z Pobaltia či maďarskej verejnoprávnej televízie. K výslednému formátu sa napokon dostali vďaka spolupráci so spoločnosťou NFE režiséra a producenta Petra Núňeza.Podľa Tibora Búzu je folklór v súčasnosti nesmierne trendy, sexy a zaujímavý aj pre hipsterskú generáciu.dodal k novému formátu Zem spieva, o ktorom je presvedčený, že bude rozhodne úspešný.Do projektu sa zaregistrovalo 2000 súťažiacich, 350 z neprofesionálnych interpretov (jednotlivcov a súborov) sa predstavilo na kastingoch v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Celkovo 63 folklórnych formácií - spevákov, tanečníkov, hudobníkov, súborov, ktoré budú reprezentovať pestrofarebnosť slovenských regiónov a krásu slovenského folklóru, sa bude prezentovať v šou počas desiatich týždňov. Šou tvoria štyri epizódy z kastingov, štyri semifinálové kolá a dve veľké finálové kolá, ktoré sa budú vysielať naživo v priamom prenose zo štúdia v Mlynskej doline. O víťazovi rozhodnú diváci sms hlasovaním.povedal pre TASR Tibor Búza.Na stoličky porotcov zasadnú odborníci na folklórny spev, tanec a hudbu Alžbeta Lukáčová, Lenka Konečná, Barbora Morongová, Vladimír Michalko a Samuel Smetana. Divákov budú reláciou sprevádzať nové tváre. Úlohy moderátorov sa zhostili mladí ľudia zo zoskupenia S hudbou vesmírnou.Pár dní pred štartom nového formátu ho režisér Peter Núňez považuje zauviedol tvorca novinky, ktorá by nemala uraziť konzervatívnu časť folklórnej obce a novým fanúšikom folklóru by mala prostredníctvom emócií a momentov otvoriť dvere.Premiérovú časť Zem spieva uvidia diváci v sobotu 28. januára v hlavnom vysielacom čase na Jednotke. Zostrih - Best of Zem spieva by sa mal dostať na televízne obrazovky počas veľkonočných sviatkov, na Bielu sobotu.