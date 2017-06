Video: Rusi namontovali na auto drevené kolesá. Ako to asi mohlo dopadnúť?

Čo ak nám automobilky klamú a kolesá na auto si môžeme vyrobiť aj doma z dreva? Zrejme to pravda nebude, ale odvážnym praje šťastie a tento Rus prakticky dokázal, že drevo v pohonnom systéme moderného auta nemá čo robiť.





Ešte musíme uviesť na pravú mieru tie slová o modernom aute - Moskvič až tak moderný nie je, vieme. Patrí však medzi automobily so spaľovacím motorom a keď sa jeho vodič veľmi snaží, môže dosahovať dostatočne vysokých rýchlostí na to, aby ním jazdil aj diaľnicami.



Staré bričky a povozy boli kedysi vybavené drevenými kolesami, ale ich rýchlosť bola veľmi nízka, jazdili prevažne poľnými cestami, ktoré neboli tak veľmi tvrdé. Tieto kolesá nepochybne nemali dlhú životnosť, vo svojej dobe však boli jediným dostupným riešením.



Pneumatiky teda majú svoje významné opodstatnenie a nahradiť ich drevom je nezmysel. Pre účel nahratia zábavného videa to však stačí a snáď sa takto aj prakticky ukáže, že drevo do moderného auta už nepatrí.



Je však prekvapivé, že zopár desiatok metrov Moskvič odjazdil a dokonca zvládol aj nejaký ten drift. Samozrejme, v konečnom dôsledku sa drevené kolesá zdevastovali a neboli použiteľné.



Zdroj: ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛЁСА вместо обычных? Легко! + проверка на прочность! АвтоДичь #5 (YouTube)





O niečo ďalej zašiel iný Rus, ktorý svoje staré experimentálne auto vybavil celým pňom stromu. Áno, celý surový peň. Namontoval ho na nápravu a otestoval, či je auto schopné jazdiť aj s takýmto kolesom. Zdá sa, že výsledok bol horší, ako v prvom prípade s tenkými drevenými kolesami.



Zdroj: Что будет если поставить БРЁВНА вместо КОЛЁС (YouTube)