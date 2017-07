VIDEO: Ružomberok postúpil do 2. predkola Európskej ligy

Na snímke radosť Miloša Lačného (Ružomberok) po góle brankárovi Emilovi Rockovi (Vojvodina) v odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy MFK Ružomberok - FK Vojvodina Novi Sad. Ružomberok, 6. júla 2017. FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

b>hlasy po zápase (zdroj: RTVS):



Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Pocity po víťazstve a postupe sú úžasné. Zvládli sme dôležitý prvý krok a ideme v Európe ďalej. Chceli sme byť trpezliví, ale aj aktívni. Chceli sme využiť protiútok či štandardnú situáciu, čo sa nám napokon podarilo. Štandardky nám dnes pomohli k postupu."



Dalibor Takáč, stredopoliar Ružomberka: "Veľmi sa tešíme, že sme postúpili. Je jedno, kto dá gól alebo na neho prihrá, je to tímová práca. Myslím, že sme vyhrali a postúpili zaslúžene. Urobíme všetko pre to, aby sme takto dreli ďalej a keď sa podarí, tak aj ďalší postup. Netreba mať reči, o všetkom sa rozhoduje na trávniku."



Marek Sapara: "Som veľmi rád, že sme takýto zápas zvládli v hlavách. Za stavu 0:0 bolo počuť aj piskot niektorých ľudí, neviem, či tomu nerozumejú. My sme boli stopercentní vzadu a vedeli sme, že gól dáme. Prakticky sme ich do ničoho nepustili. Vedeli sme, že Vojvodina je silná v protiútokoch, nemohli sme sa hrnúť dopredu. Proste skvele zvládnuté."

Ružomberok 7. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018. Zverenci trénera Norberta Hrnčára po prehre 1:2 s Vojvodinou Novi Sad zdolali srbský tím v domácej odvete prvého predkola 2:0.Ružomberok sa v 2. predkole stretne s nórskym tímom SK Brann Bergen. Prvý duel odohrá tretí tím uplynulej sezóny Fortuna ligy vo štvrtok 13. júla doma, odveta je na programe o týždeň neskôr v Bergene.Góly: 67. Kovačevič (vl.), 87. J. Maslo. Rozhodoval: Higler (Hol.), ŽK: J. Maslo, Lačný, Gál-Andrezly - Subotič, Trujič, Jovančič, Planič, 4486 divákov./prvý zápas 1:2, do 2. predkola postúpil MFK Ružomberok/Ružomberok: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Menich, Kupec - Sapara (58. Takáč), Qose, Kochan - Daniel (90.+2 Kružliak), Lačný (81. Gerec), Gál-AndrezlyVojvodina: Rockov - Lakičevič, Planič, Kovačevič, Burekovič - Jovančič (73. Mirosavljev), Vukasovič, Mesarovič (86. Spremo) - Malbašič, Trujič, Subotič (71. Živkovič)Po medzišestnástkovej "oťukávacej" fáze si individuálne sľubnú streleckú pozíciu pripravil Jovančič a domáci brankár Macík vytlačil zaujímavý projektil spoza "veľkého vápna" na roh. Od úvodu boli mierne aktívnejší fyzicky dobre stavaní hostia. Ružomberčania sa rozbiehali pomalšie, viac mysleli na defenzívnu istotu. Časom sa však osmelili aj oni v útoku. V 28. minúte Sapara z ľavej strany "položil" loptu z rohového kopu ideálne na hlavu P. Maslovi a Vojvodinu zachránila žrď, keď hosťujúci brankár Rockov už bol prekonaný.V 51. minúte sa Malbašiča rútil z ľavej strany na Macíka, pri zakončení sa však pošmykol a neohrozil ružomberskú bránu. Ružomberok hral takticky zodpovedne a v 67. minúte sa aj so šťastím ujal vedenia, keď loptu po priamom kope nešťastne usmernil do vlastnej siete Kovačevič - 1:0. Postupové karty v tej chvíli držal v rukách slovenský tím, ktorý mohol poslať do dvojgólového náskoku Lačný, ale jeho strela z diaľky tesne minula žrď. O tri minúty sa ocitol v tutovke Qose, ale Rockov udržal svoj tím v hre. V 87. minúte však kapituloval po hlavičke J. Masla, ktorý spečatil postup Ružomberka - 2:0.