VIDEO: S. Tomeček a C. Buckingham predstavujú klip k novinke Shoes

Celeste Buckingham. Foto: youtube.com Celeste Buckingham. Foto: youtube.com

Bratislava 6. septembra (TASR) – Dvojica mladých spevákov Samuel Tomeček a Celeste Buckingham spojili svoje umenie a výsledkom je spoločný song s názvom Shoes. K duetu zároveň nakrútili aj pôsobivý videoklip. Autorkou textu je Celeste Buckingham, ktorá sa spolu so Samuelom a menovcom Samuelom Kovácsom podieľala aj na tvorbe hudby. Videoklip mal pod režijným dohľadom Michal Nemtuda. Skladba Shoes sa objaví na Samuelovom albume, ktorý plánuje vydať budúci rok.





Pre viacerých bolo prekvapením spojenie týchto mladých umelcov, takže na mieste je otázka na ich prvé stretnutie. „Prvýkrát sme sa stretli pri šou Let's Dance, keď som začínala svoju spevácku kariéru. Stretli sme sa ako návštevníci, bola som pozvaná, aby som sa prišla pozrieť,“ povedala pre TASR Celeste. „Už vtedy som mal myšlienku, pozvať ju k spolupráci, trvalo to však dlho, kým sme to naplnili. Všetky piesne na albumoch som mal sólovky a chcel som nahrať aj duet. Shoes s Celeste je môj prvý duet,“ dodal Samuel.„Základ pesničky vznikol tak, že som jeden večer prišla k Samuelovi do štúdia, nahrali sme tri demo snímky, každá v inom štýle, so základnou melodickou linkou a náznakom textu. Z tých troch to bola Shoes, ktorá sa nám zdala najviac. Pritom ja veľmi nepíšem veselé pesničky, takže som veľmi rada, že táto skladba vyšla príjemne veselo. Verím, že ľuďom urobí dobrú náladu,“ doplnila Celeste.„Celeste mala podmienku, aby skladba bola v anglickom jazyku a aby to nebola balada. Taktiež sme sa dohodli, že ma bude v štúdiu koučovať v angličtine. Bol som rád, pretože sa mi páčia ženy, ktoré majú pevnú ruku. Teším sa, že sme si pesničku napísali sami, pretože predstavuje nás oboch. A klip sme nakrúcali v Banskej Štiavnici, v Jasnej a na Donovaloch. Chceli sme, aby klip zároveň propagoval Slovensko. Pri jeho nakrúcaní spolupracoval režisér Michal Nemtuda s Adrianom Kutným a Borisom Beharkom,“ objasnil Tomeček. Spevák, skladateľ a hudobník Samuel Tomeček (*22.5.1986, Bratislava) začal svoju spevácku dráhu v prvej sérii speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar v roku 2004, kde sa umiestnil v prvej desiatke. V roku 2005 vydal debutový album Mladý a drzý, ktorý mu produkoval Ivan Tásler. V roku 2009 vydal druhý album Ako v nirváne. Vyštudoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, popritom aj skladbu a kompozíciu na Konzervatóriu, pokračuje v doktorandskom štúdiu, téma jeho práce má názov Vokál v rockovej hudbe od roku 1989 po súčasnosť na Slovensku. V decembri 2015 vydal tretí album Nespím. K popularite mu prispelo aj účinkovanie Samuel Tomeček Bandu v úspešnej televíznej relácii Milujem Slovensko. V pondelok (4.9.) sa na univerzite zapísal do záverečného ročníka doktorandského štúdia.Speváčka a skladateľka Celeste Rizvana Buckingham (*3.5.1995, Zürich) žila do troch rokov na Aljaške, potom sa jej rodina presťahovala na Slovensko. Bola finalistkou druhej série Českej a Slovenskej SuperStar. V apríli 2012 vydala debutový album Don't Look Back. V poslednom ročníku ankety Slávik za rok 2012 bola objavom roka a zároveň striebornou slávicou. Získala ocenenie OTO za rok 2013 v kategórii speváčka roka. V novembri 2013 vydala druhý album Where I Belong. Bola porotkyňou slovensko-českej verzie súťaže X Factor. Hrala princeznú v slovenskej filmovej rozprávke Láska na vlásku. V novembri 2015 vydala EP platňu So Far So Good. Bola nominovaná na ocenenie Krištáľové krídlo 2016. V lete nakrúcala v Čechách film Bajkeri, s Adamom Mišíkom nahrala aj titulnú pieseň One Life. V americkom Nashville je v záverečnom bakalárskom ročníku univerzitného štúdia. V novembri vydáva nový album.