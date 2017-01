Video: Sagan bol vo 4. etape Tour Down Under opäť druhý za Ewanom

Slovenský cyklista Peter Sagan pózuje na pódiu so zlatou medailou po jeho víťazstve v pretekoch s hromadným štartom mužov elite na 257,5-kilometrovej trati na MS v cyklistike v katarskej Dauhe 16. októbra 2016. Foto: TASR/AP Slovenský cyklista Peter Sagan pózuje na pódiu so zlatou medailou po jeho víťazstve v pretekoch s hromadným štartom mužov elite na 257,5-kilometrovej trati na MS v cyklistike v katarskej Dauhe 16. októbra 2016. Foto: TASR/AP

Campbelltown 20. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil aj vo štvrtej etape pretekov Tour Down Under v Austrálii druhé miesto. V záverečnom špurte ho rovnako ako deň predtým zdolal jedine domáci Caleb Ewan.V celkovom poradí sa neudiali prevratné zmeny. Domáci jazdec Richie Porte si udržal 20-sekundový náskok pred Španielom Gorkom Izagirrem, ktorý napriek zraneniam dokončil etapu v hlavnom balíku. Sagan sa v celkovej klasifikácii posunul na 62. priečku (+3:40 min), jeho krajan Martin Velits (Quick-Step Floors) je 83. (+6:11) a tímový kolega dvojnásobného majstra sveta v Bora-Hansgrohe Michael Kolář 109. (+11:48)."Som spokojný, ako sa mi darí na začiatku ročníka. Spolujazdci odviedli výborný výkon, počas celého dňa mi pomáhali a v závere kontrolovali utečencov. Nie je to len moje víťazstvo, ale celého tímu. Dnešný dojazd bol iný ako tie predchádzajúce, bolo to náročné, ale som rád, že som to zvládol. Verím, že ma nikto nedokáže zdolať ani v Adelaide," citoval Ewana špecializovaný portál cycling-info.sk.Sobotňajšia piata etapa s dĺžkou 152 km zavedie cyklistov z McLaren Vale do Willunga Hill.výsledky 4. etapy cyklistických pretekov Tour Down Under (Norwood - Campbelltown, 150 km):1. Caleb Ewan (Austr./Orica-Scott) 3:45:19 h, 2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 3. Danny Van Poppel (Hol./Team Sky), 4. Ben Swift (V. Brit./SAE Abú Zabí), 5. Nathan Haas (Austr./Dimension Data for Qhubeka), 6. Baptiste Planckaert (Belg./Team Kaťuša-Alpecin) všetci rovnaký čas ako víťaz ..., 102. Martin VELITS (SR/Quick-Step Floors) +16 s, 104. Michael KOLÁŘ (SR/Bora-Hansgrohe) +18 s.1. Richie Porte (Austr./BMC) 14:20:18 h, 2. Gorka Izagirre Insausti (Šp./Movistar) +20 s, 3. Esteban Chaves (Kol./Orica-Scott) +22, 4. Jay McCarthy (Austr./Bora-Hansgrohe) +24, 5. Nathan Haas (Austr./Dimension Data) +27, 6. Rohan Dennis (Austr./BMC) +29, ... 62. SAGAN +3:40 min, 83. VELITS +6:11, 109. KOLÁŘ +11:48