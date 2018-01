Video: Sagan opäť kúsok od víťazstva v 2. etape Tour Down Under, v špurte viedol Austrálčan

Trojnásobný a úradujúci majster sveta Sagan (Bora Hansgrohe) v záverečnom špurte 148,6 km dlhej etapy z Unley do Stirlingu sa príliš skoro ocitol vpredu a napokon ho predstihol jeho tradičný austrálsky rival na týchto pretekoch Caleb Ewan z tímu Mitchelton-Scott.

Nový líder pretekov

Práve tento Austrálčan sa stal novým lídrom Tour Down Under. Ewan vedie aj bodovaciu súťaž i klasifikáciu do 25 rokov, na čele ktorej bol už aj po prvej etape.

Sagana zdolal v koncovke etapy aj Juhoafričan Daryl Impey a slovenský reprezentant napokon zjavne prepustil tretie miesto tímovému kolegovi Austrálčanovi Jayovi McCarthymu, ktorý by mal na TDU bojovať o celkový triumf.

V etape so zvlneným profilom pelotón neponúkol výnimočné tempo, do cieľa sa oproti pôvodnému časovému rozpisu prišlo o takmer polhodiny neskôr. V úniku dňa sa ocitli Španiel Jaime Castrillo z tímu Movistar, Austrálčan Scott Bowden (UniSA Australia) a jeho krajan William Clarke (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale). Ich náskok sa miestami pohyboval na úrovni 7 minút.

Etapa skončila hormadným špurtom

Z tria napokon zostal vpredu osamotený 21-ročný Castrillo, ale aj jeho pokus sa skončil približne 14 km pred cieľom. Už dva kilometre pred „páskou“ bolo jasné, že sa etapa skončí hromadným špurtom, v ktorom tentokrát chýbal víťaz 1. etapy Nemec André Greipel. Sagan začal špurtovať príliš skoro a napokon ho zdolal Caleb Ewan, ktorý si pripísal už siedmu víťaznú etapu na pretekoch v Južnej Austrálii.

Slovenský rýchlik Sagan má v aktuálnej edícii pretekov TDU na konte tretie a štvrté miesto. Zvíťazil však v nedeľňajšom kritériu People´s Choice Classic, ktoré bolo pre neho vstupom do novej sezóny. Tam zdolal Greipela aj Ewana.

Vlani sa tím Bora-Hansgrohe na TDU nedočkal etapového triumfu, keďže Peter Sagan trikrát finišoval na druhom mieste za Austrálčanom Calebom Ewanom, ale Jay McCarthy skončil tretí v konečnom poradí.

Vzhľadom na kvalitu kádra Bora-Hansgrohe by mala tento rok na TDU konkurovať tímu BMC Racing, ktorý má vo svojom družstve troch Austrálčanov, niekdajších šampiónov z týchto pretekov, Rohana Dennisa, Simona Gerransa a obhajcu spred roka Richieho Porteho.