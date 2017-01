Video: Sagan pomohol na Tour Down Under Bennettovi k 3. miestu

Na slovenský cyklista Peter Sagan.

1. etapa Tour Down Under (Unley - Lyndoch, 118 km): 1. Caleb Ewan (Austr./Orica-Scott) 3:24:18 h., 2. Danny van Poppel (Hol./Sky), 3. Sam Bennett (Ír./Bora-Hansgrohe), 4. Marko Kump (Slovin./Abú Zabí), 5. Niccolo Bonifazio (Tal./Bahrain-Merida), 6. Nikias Arndt (Nem./Sunweb), ..., 18. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) všetci rovnaký čas ako víťaz, 121. Michael KOLÁŘ (SR/Bora-Hansgrohe) +15 s



Adelaide 17. januára (TASR) - Úvodná etapa na 19. ročníku cyklistických pretekov Tour Down Under sa stala korisťou domáceho Austrálčana Caleba Ewana, ktorý sa presadil v záverečnom špurte. Dvojnásobný majster sveta Peter Sagan viedol ešte na začiatku cieľovej rovinky, napokon finišoval na 18. mieste. Druhý slovenský zástupca Michael Kolář obsadil 121. priečku so stratou 15 sekúnd na víťaza.Ewan v závere etapy, ktorú organizátori pre extrémne horúčavy skrátili zo 145 na 118 km, prešpurtoval Holanďana Dannyho van Poppela aj Íra Sama Bennetta. Jazdec tímu Orica-Scott tak zopakoval vlaňajšie prvenstvo v 1. etape na otváracom podujatí UCI WorldTour. "Každý dnes pociťoval to teplo, skrátenie pretekov bolo potrebné. Cítil som tlak, mnohí boli zvedaví, či dokážem zopakovať vlaňajší triumf. Som veľmi šťastný, že sa mi podarilo zvíťaziť, pretože v závere to bolo veľmi tesné. V cieľovej rovinke fúkal silný vietor, viacerí jazdci to zle odhadli a došli im sily," uviedol Ewan pre oficiálny web podujatia.Sagan rovnako ako v generálke People's Choice Classic v Adelaide pracoval pre tímového kolegu v Bora-Hansgrohe Sama Bennetta, ktorému nakoniec pomohol k tretiemu miestu. "Na začiatku etapy sme plánovali, že s Petrom budeme v závere spoločne šprintovať. Pôvodne som ho mal doviesť do cieľovej rovinky ja, no približne na 20-tom či 30-tom kilometri sa ma spýtal, ako sa cítim. Povedal som, že nie práve najlepšie, no on sa rozhodol, že mi pomôže. Je to veľký kompliment zo strany Petra, že vložil do mňa svoju dôveru," povedal Bennett.Týždeň dlhé podujatie Tour Down Under pokračuje v noci na stredu druhou, 148,5 km dlhou etapou v Južnej Austrálii.