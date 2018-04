VIDEO: Sagan sa na Slovensku stretol s fanúšikmi. Zhodnotil svoju jar

Na snímke cyklista Peter Sagan počas tlačovej konferencie v Šamoríne 21. apríla 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 21. apríla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou vydarenú jarnú časť sezóny ovenčenú víťazstvami na Gent-Wevelgem a monumente Paríž - Roubaix. Trojnásobný majster sveta si v nabitom programe našiel niekoľko dní a vrátil sa na Slovensko, kde sa okrem stretnutia s rodinou ukázal aj svojim fanúšikom a účastníkom Detskej tour Petra Sagana.povedal Sagan po príchode do Šamorína, kde v sobotu absolvoval spoločnú večeru s VIP fanúšikmi z jeho oficiálneho fanklubu, ktorí si za stretnutie zaplatili. Na druhý deň išiel podporiť mladé talenty do Nitry:Dvadsaťosemročný jazdec stajne Bora-Hansgrohe pred týždňom ukončil prvú, klasikársku časť sezóny. Vďaka triumfom na Gent-Wevelgem a Paríž - Roubaix ju hodnotil veľmi pozitívne:Za triumfom išiel aj pred týždňom na pretekoch Amstel Gold Race, ktoré patria už medzi ardenské klasiky a majú náročnejší vrchársky terén. Skončil štvrtý, keď jeho skupine krátko pred cieľom unikli víťaz Michael Valgren a Roman Kreuziger:Vrcholom takzvaného ardenského týždňa je nedeľňajší monument Liege-Bastogne-Liege. Sagan nevylúčil, že by na ňom v budúcnosti štartoval, no musel by si upraviť svoj program.vyhlásil Slovák.Sagana sa najbližšie predstaví od 13. mája na Tour of California, na ktorej je so 16 etapovými triumfami jasný rekordér podujatia. Nasleduje júnové Okolo Švajčiarska a potom už príde Tour de France. Úplne nevylúčil ani účasť na Okolo Slovenska, no v tejto sezóne je to veľmi nepravdepodobné. Potešil ho však fakt, že na pretekoch bude štartovať jeho tím.dodal Sagan.