Video: Saganov bývalý manažér J. KORBEL: Peťo je abnormálny, z inej planéty

O jeho začiatkoch i neskoršej kariére nám v štúdiu TABLET.TV porozprával jeho dlhoročný manažér Jozef Korbel.

Peter Sagan sa pred pár dňami zapísal do kroniky svetovej cyklistiky tými najväčšími písmenami. V nórskom Bergene sa mu podarilo získať tretí titul majstra sveta v rade, čo doteraz nikto iný nedokázal. Začiatky nášho cyklistu medzi profesionálmi však neboli ani zďaleka také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Pri všetko podstatnom v úvode Saganovej kariéry a aj v nasledujúcich rokoch počas nej bol Jozef Korbel, ktorý v rokoch 2008 – 2015 zastával post jeho mediálneho manažéra. A práve s ním sme sa krátko po zlatom hetriku nášho cyklistu v televíznom štúdiu TABLET.TV porozprávali.



Každý jeden z titulov majstra sveta dosiahol Peter Sagan rozličným spôsobom. Kým pred dvomi rokmi v americkom Richmonde to bolo po sólovom úniku a vlani v katarskej Dauhe po intuitívnom špurte, tento rok v Nórsku rozhodoval medzi ním a domácim Kristoffom finiš na cieľovej páske. Triumf z Bergenu je o to cennejší, že pár dní pred pretekmi sa skloňoval nie práve ideálny zdravotný stav nášho cyklistu, čomu nahrával aj samotný priebeh pretekov, počas ktorých ho nebolo takmer vôbec vidieť. Očakával Jozef Korbel takýto scenár? „Myslím si, že každý Slovák Peťovi dosiahnutie zlatého hetriku prial. Keď tento posledný titul porovnám s dvomi predchádzajúcimi, určite bol najťažší. Predpokladám, že Peťo zvolil vyčkávaciu taktiku s tým, že ku koncu zaútočí zozadu, ktorá sa mu napokon aj dokonale vyplatila. Ja osobne som mu veril a veľmi som si prial, aby stál na najvyššom stupni aj v Bergene,“ rozhovoril sa Jozef Korbel.



Svetové cyklistické stajne si tak po Saganovom treťom svetovom primáte dozaista ešte silnejšie búchajú hlavu o stôl. Jozef Korbel totiž v úvode Petrovej seniorskej kariéry hľadal preňho tím, viacerým rozposlal profil nášho cyklistu, na čo drvivá väčšina z nich absolútne nereagovala. „Tie maily mám dodnes uložené a možno, keby som ich dnes poslal tímom, ktoré oňho neprejavili vtedy záujem, tak by si klopali na čelo. Bolo ich vari pätnásť, či osemnásť, ktoré som oslovil s tým, že ide o takýto a takýto talent, ktorý chce z horskej cyklistiky presedlať na cestnú. Pamätám si presne, že som dostal odpoveď len od štyroch, medzi ktorými bola aj belgická Omega, ktorá Peťa pozvala na testy. Krátko na to sa však ozval Liguigas, a tak jeho kroky smerovali do Talianska,“ ozrejmil Korbel, ktorý nechýbal pri tom, keď Sagan podpisoval svoju prvú profesionálnu zmluvu. „Aj na to si presne pamätám. Bolo to koncom novembra 2009 a Peťo ju podpísal na obdobie desiatich mesiacov na sumu 10-tisíc eur. Na mesiac mal teda tisícku,“ usmieva sa s odstupom času úspešný manažér.



Na Dubovského má krásne spomienky



Ako sme už spomenuli, Jozef Korbel bol súčasťou Saganovho „tímu“ osem rokov, a tak nečudo, že v jednom z rozhovorov ho slovenský cyklista označil za svojho druhého otca. Stúplo týmto slovám po treťom titule majstra sveta a celkovo 101 etapových víťazstvách na cene? „Pochopiteľne, že dobre padne, keď vás takýmto spôsobom označí majster sveta a náš najlepší športovec. Myslím si, že to pramenilo aj z toho, že som pomohol jeho mamine s vybavením a urýchlením vecí ohľadom transplantácie pečene. Všetko prebehlo v poriadku, dnes je opäť zdravá, môže si užívať Peťove úspechy, rovnako ako on ju. Aj s odstupom času ma teda hreje pri srdci, že som mohol takýmto spôsobom pomôcť Saganovcom,“ vysvetlil Korbel.



Okrem pracovných povinností spájalo Korbela so Saganom aj veľké kamarátstvo, a to Jozef zažíval pred rokmi aj s dnes už nebohým slovenským futbalistom Petrom Dubovským. „Peťa som spoznal ešte ako hráča žiakov, keď som pracoval ako novinár denníka Šport. Postupom času sa medzi nami vytvorilo také puto, že po jeho prestupe do slávneho Realu Madrid v roku 1993, som ho v Španielsku viackrát navštívil. Aj preto mám s ním neuveriteľne veľa príhod a krásnych spomienok. To, čo sa mu stalo v roku 2000 na dovolenke v Thajsku, bola veľká tragédia, pre mňa obrovský šok a priznám sa, že som sa s tým dlho-dlho nevedel zmieriť,“ zaspomínal si na jedného z najlepších slovenských futbalistov v histórii dlhoročný športový novinár.

Oboch velikánov nášho športu – Sagana i Dubovského teda veľmi dobre poznal, a tak nás zaujímalo, čo majú podľa neho spoločné a naopak, v čom vidí medzi nimi rozdiely. „Isté je, že obaja dostali od pána Boha veľký talent. Spoločné majú, teda v prípade Peťa Dubovského to treba, žiaľ, vnímať v minulom čase, aj to, že hocikoho si k sebe nepustia, vyberajú si svoj okruh ľudí, no potom sa v ich spoločnosti dokážu naplno uvoľniť. A čo ich rozdeľovalo, alebo rozdeľuje? Peťo Dubovský mal byť možno o čosi tvrdší, chýbalo mu v podstate to, čo má v tomto smere Peťo Sagan,“ zamyslel sa na záver Jozef Korbel.