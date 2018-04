VIDEO: Schmiedlová bude po Bogote stavať na získanom sebavedomí

Na snímke slovenská tenisová reprezentantka Anna Karolína Schmiedlová počas tlačovej konferencie po finálovom triumfe v kolumbijskej Bogote 17. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Do Bratislavy z Bogoty pricestovala slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová poriadne unavená a so zlomenou turnajovou trofejou. Soške vtáčika, ktorú dostala za jej tretí triumf na turnaji WTA v kariére, chýbala odlomená nožička, ani to ale na nálade 23-ročnej hráčke neubralo.opísala "nehodu" slovenská fedcupová reprezentantka na utorňajšej tlačovej konferencii po návrate z Južnej Ameriky. Tam si vo finále dvojhry poradila s piatou nasadenou Španielkou Larou Arruabarrenovou za 80 minút 6:2, 6:4 a získala tretí titul na WTA Tour. V roku 2015 triumfovala v Katoviciach i v Bukurešti a v Riu de Janeiru postúpila až do finále.Schmiedlová sa vďaka zisku trofeje v Bogote vrátila do prvej svetovej stovky a v pondelňajšom vydaní rebríčka figuruje na 84. mieste. V Kolumbii sa jej podaril husársky kúsok. V 1. kole hlavnej súťaže turnaja WTA vyhrala prvýkrát od októbra 2016, zdolala v troch setoch Američanku Irinu Falconiovú a potom už bola nezastaviteľná.povedala zverenka trénera Milana Martinca, ktorá si z Kolumbie odnáša prémiu 43.000 USD pred zdanením a 280 bodov.Bývalá svetová dvadsaťšestka teraz môže stavať na zvýšenom sebavedomí. Pritom si stále uvedomuje, že je tu veľký priestor na zlepšenie:Schmiedlovú čaká okamžite ďalší náročný program. Z Bratislavy v stredu odletí do bieloruského Minska, kde Slovenky 21.-22. apríla odohrajú baráž o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie. Teší sa na to mimoriadne.dodala.