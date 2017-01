VIDEO:Sekera gólom v predĺžení zaklincoval výhru Oilers nad New Jersey

Na snímke zľava: Taylor Hall (9) za New Jersey Devils' a Andrej Sekera (2) za Edmonton Oilers'. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:

Philadelphia - Vancouver 5:4 pp a sn,

Ottawa - Pittsburgh 4:1,

Tampa Bay - Buffalo 4:2,

Nashville - Boston 2:1,

Dallas - Detroit 5:2,

Colorado - Anaheim 1:4,

Edmonton - New Jersey 3:2 pp (za domácich A. SEKERA 1+0),

Minnesota - Montreal 7:1,

Los Angeles - St. Louis 5:1 po 2. tretine (za domácich chytal P. BUDAJ, M. GÁBORÍK 0+2)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera prispel gólom k výhre Edmontonu nad New Jersey 3:2 po predĺžení v zápase zámorskej NHL. Pre zadáka Oilers to bol piaty presný zásah v ročníku.Nedarilo sa Bostonu, ktorý prehral na ľade Nashvillu 1:2, slovenský kapitán Bruins Zdeno Chára odohral vyše 20 minút a zaknihoval jeden mínusový bod. Neuspel ani Detroit, ktorý prehral v Dallase 2:5. Slovenský útočník Red Wings Tomáš Tatar strávil na ľade vyše 14 minút, zapísal si dva mínusové body.Los Angeles Kings po dvoch tretinách vyhrávali doma nad St. Louis 5:1. V bránke "kráľov" chytal Slovák Peter Budaj, jeho krajan a spoluhráč Marián Gáborík mal na konte dve asistencie.