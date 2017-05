Video: Sekerov Edmonton prvý raz podľahol Anaheimu, Nashville opäť vedie

Semifinále play-off NHL - nedeľa:

Nashville - St. Louis 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) - stav série 2:1





Edmonton - Anaheim 3:6 (1:3, 2:1, 0:2) - stav série 2:1





NEW YORK 1. mája (WebNoviny.sk) - V sérii medzi Edmontonom a Anaheimom aj po treťom zápase semifinále play-off Západnej konferencie hokejovej NHL platí, že z víťazstva sa dosiaľ ani raz neradoval domáci tím. Oilers po dvoch triumfoch v Kalifornii neuspeli v prvom dueli na vlastnom ľade, keď Ducks podľahli v nedeľu 3:6. Hostia viedli v 12. min už 3:0, domácim sa ešte do prvej polovice stretnutia podarilo vyrovnať, ale v zostávajúcom čase opäť inkasovali trikrát.Švédsky útočník Jakob Silfverberg dvakrát skóroval a pridal aj asistenciu, jeho tím znížil v sérii na 1:2. "Nie sme na to síce hrdí, ale s pozíciou tímu, ktorý musí doháňať manko, už máme svoje skúsenosti. Verili sme jeden druhému, že tu môžeme vyhrať nejaké zápasy. Vedeli sme, že domáci sa pokúsia zmazať trojgólové manko. Majú kvalitný tím a vedia sa dostať do šancí," rekapituloval brankár John Gibson na webe nhl.com. Americký gólman zlikvidoval 24 striel, rovnú polovicu z nich v druhej tretine, v ktorej ho ohrozil aj slovenský obranca Andrej Sekera.Hokejisti Nashville zdolali hráčov St. Louis v treťom semifinále 3:1 a v sérii sa opäť ujali vedenia. Pod víťazstvo sa gólovo podpísali opäť aj zadáci - Ryan Ellis a Roman Josi. "Máme skvelých útočníkov, ktorí svojou šikovnosťou vedia nájsť voľného obrancu. Musíme v tom pokračovať," vyhlásil bek P.K. Subban a na súperovu adresu podotkol: "Je náročné demoralizovať toto mužstvo. Bojuje skutočne tvrdo, nevzdáva sa." Predators vyhrali šiesty zo siedmich zápasov v tohtoročnom play-off a už trinásť rôznych hráčov sa zapísalo do streleckej listiny.ZÁPADNÁ KONFERENCIA11. Ellis (F. Forsberg, Subban), 23. McLeod (Sissons, Ekholm), 55. Josi (Sissons, Zolnierczyk) - 33. Steen (Pietrangelo, Sobotka)20. Maroon (Russell, Draisaitl), 22. Slepyšev (Desharnais, Russell), 29. McDavid - 1. Rakell (Getzlaf, Montour), 6. Silfverberg (H. Lindholm), 12. Gezlaf, 30. Wagner (Manson, Sh. Theodore), 45. Silfverberg (Manson, Sh. Theodore), 51. Kesler (Silfverberg)Andrej Sekera (Edmonton) 22:21 min, 2 strely, 3 "hity"