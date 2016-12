VIDEO: Silvestrovská zábava je v Bratislave zatiaľ bez problémov

Silvestrovské oslavy v centre Bratislavy 31. decembra 2016. Na snímke počas celého silvestrovského večera mali ľudia možnosť na veľkoplošnej obrazovke na Hlavnom námestí navrhnúť a odpáliť si vlastný digitálny ohňostroj. FOTO TASR - Dano Veselský Foto: TASR Foto: TASR

Silvestrovské oslavy v centre Bratislavy 31. decembra 2016. Na snímke ľudia na Hviezdoslavovom námestí. FOTO TASR - Dano Veselský Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Rozlúčka s končiacim sa rokom 2016 a vítanie nového roka prebiehajú zatiaľ v hlavnom meste bez problémov. Pre TASR to potvrdili organizátori osláv.Podľa Ivety Kešeľákovej z bratislavského magistrátu oslavy doteraz nič nenarušilo. „I“ informovala. Ľudia sa podľa nej zabávajú najmä na Hviezdoslavovom námestí, ktoré je tento Silvester centrálnou zónou osláv.Bezproblémový priebeh osláv potvrdil Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.“ informoval. V Bratislave je podľa nového všeobecne záväzného nariadenia prísne zakázané akékoľvek používanie voľne dostupnej pyrotechniky.Silvestrovské oslavy v hlavnom meste sa začali o 18.00 h. Prebiehajú podľa nového konceptu. Centrálnou zónou je tento rok Hviezdoslavovo námestie. Novinkou sú aj nadrozmerná svetelná časomiera na Námestí Ľudovíta Štúra, ktorá bude odrátavať záverečné sekundy roka 2016, a aj interaktívny digitálny ohňostroj na Hlavnom námestí.Návštevníkov zabávajú Cigánski diabli a tešiť sa tiež môžu na diskotéku, ktorá potrvá do skorých ranných hodín. Funguje aj klzisko na Hviezdoslavovom námestí, na ktorom sa budú môcť návštevníci korčuľovať do 01.00 h.Na šiestich kontrolovaných vstupoch na Hviezdoslavovo námestie dohliadajú policajné zložky na to, aby návštevníci vstupovali do centrálnej zóny bez akýchkoľvek nebezpečných predmetov (sklenené fľaše, pyrotechnika či ostré predmety). Návštevníci osláv môžu využiť na prepravu posilnené linky bratislavskej MHD, ktorá premáva v špeciálnom režime.