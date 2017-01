Video: Skvelý Sagan skončil druhý v etape Tour Down Under

Caleb Ewan z tímu Orica-Scott si pripísal už druhý etapový triumf na tohtoročnom Tour Down Under, v záverečnom špurte tretej etapy o viac než dlžku bicykla zdolal Petra Sagana.

VICTOR HARBOR 19. januára - Slovenský cyklista Peter Sagan v 3. etape pretekov Tour Down Under bojoval o víťazstvo, napokon skončil druhý. Líder tímu Bora-Hansgrohe Sagan v záverečnom finiši o viac než dlžku bicykla podľahol Austrálčanovi Calebovi Ewanovi z tímu Orica-Scott. Tretí skončil Talian Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida). Ewan ovládol už druhú etapu na tohtoročnom podujatí, predtým sa z víťazného špurtu tešil v 1. etape. Na čele pretekov zostal Austrálčan Richie Porte (BMC Racing) s náskokom 20 sekúnd pred Španielom Gorkom Izagirrem (Movistar).

Cyklistické preteky Tour Down Under 2017:



Tretia etapa TDU z Glenelgu do Victor Harbor merala 144 km. Viedla zo severu na juh a na jej konci cyklisti absolvovala štyri okruhy v cieľovom meste. Krátko po štarte sa zrodil únik dňa v podaní štvorice: Vegard Laengen (Nór., UAE Abu Dhabi), Clément Chevrier (Fr., Ag2R La Mondiale), Jérémy Maison (Fr., FDJ) a Thomas de Gendt (Belg., Lotto-Soudal), známy svojou častou aktivitou aj z Tour de France. Vypracovali si takmer 5-minútový náskok, ktorý nebol dostatočný. Ešte 10 km pred cieľom mal vpredu už osamotený Laengen k dobru 20 sekúnd, ale napokon ho pelotón pohltil.V závere sa dostali k slovu šprintérske tímy. Aktívni boli najmä cyklisti Bahrain-Merida jazdiaci pre Niccola Bonifazia. Sagan sa v poslednom kilometri neustále posúval dopredu a bolo zrejmé, že pôjde na etapový triumf. Po výjazde z poslednej zákruty do cieľovej rovinky už bol na konci prvej desiatky a neskôr sa šikovne prešmykol popri bariére, aby sa zapojil do boja o víťazstvo. Domáci rýchlik Ewan však mal lepšiu východiskovú pozíciu a pomerne jasne zvíťazil. V súboji o druhé miesto Sagan tesne zdolal Bonifazia.Preteky Tour Down Under sú vstupným podujatím nového ročníka prestížnej série UCI WorldTour, v ktorej celkové prvenstvo obhajuje Peter Sagan. Dvojnásobný a úradujúci majster sveta sa na preteky v okolí Adelaide vrátil po siedmich rokoch, v sezóne 2010 si tam celkovým 29. miestom pootvoril dvere do veľkej cyklistiky.3. etapa: Glenelg - Victor Harbor (144 km):1. Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 3:24:45 h,, 3. Niccolo Bonifazio (Tal.) Bahrain-Merida, 4. Danny van Poppel (Hol.) Team Sky, 5. Edward Theuns (Belg.) Trek-Segafredo, 6. Nikias Arndt (Nem.) Team Sunweb - všetci rovnaký čas ako víťazPoradie po 3. etape:1. Richie Porte (Aus.) BMC Racing Team 10:34:59 h, 2. Gorka Izagirre (Šp.) Movistar Team +20 s, 3. Esteban Chaves (Kol.) Orica-Scott +22, 4. Jay McCarthy, Bora-Hansgrohe +24, 5. Nathan Haas, Dimension Data +27, 6. Rohan Denis (všetci Aus.) BMC Racing +29.