Video: Skvelý Sagan skončil druhý v úvodnej etape na pretekoch Okolo Kalifornie

SACRAMENTO 15. mája -

Nemec Marcel Kittel (Quick-Step Floors) sa stal víťazom 1. etapy cyklistických pretekov Amgen Okolo Kalifornie, ktorá sa začala a po 168 km aj končila v Sacramente.

Slovenský reprezentant Peter Sagan sa v šprintérske koncovke zavesil na zadné koleso Kittela, ale napokon ho už nepredstihol a skončil na druhom mieste. Na tretej priečke došpurtoval Talian Elia Viviani z tímu Sky.

“Som rád, že som späť súťažne v Kalifornii. Do záverečného šprintu som dal všetko. Od mojich predchádzajúcich pretekov uplynulo 13 dní a po intenzívnej vysokohorskej príprave nebolo ľahké prepnúť sa do jazdeckého módu. Som však spokojný so svojo formou. Cítim, že som na správnej ceste do ďalších pretekov,” uviedol Peter Sagan podľa webu jeho tímu Bora-Hansgrohe.

V ZÁVERE OKRUHY V SACRAMENTE

Cyklisti v závere etapy, ktorá sa jazdila po takmer úplnej rovine, absolvovali štyri okruhy po 3,5 km v Sacramente.

Po nájazde do posledného okruhu boli prekvapujúco na čele jazdci amerického kontinentálneho tímu Rally Cycling, ale neskôr prevzali taktovku cyklisti Quick-Step Floors, ktorých “modrý vláčik” mal za úlohu jediné – pripraviť čo najlepšiu pozíciu pre Marcela Kittela. Nemecký pretekár to napokon zvládol, keď Petra Sagana zdolal takmer o dĺžku bicykla.

“Krajší štart týchto pretekov sme si ani nemohli želať. Som naozaj šťastný z toho, ako inteligentne a silno si môj tím počínal, aby ma dostal dopredu. Bola to iba prvá etapa a tempo nie príliš intenzívne, čo nie je prekvapenie. Podľa očakávania sa to skončilo záverečným hromadným špurtom,” uviedol Marcel Kittel aj na webe Cyclingnews.

Slovenský cyklista v drese Quick-Step Floors Martin Velits nefinišoval na siedmom mieste, ako sme pôvodne omylom uviedli, ale skončil až 127. s odstupom 1:19 min. Pred ním sa umiestnili ďalší traja Slováci vo farbách Bora-Hansgrohe v poradí Erik Baška (72.), Michael Kolář (76.) a Juraj Sagan (115.).

NIE OSEM, ALE SEDEM ETÁP

Podujatie Amgen Okolo Kalifornie sa koná v termíne 14.- 20. mája a má o jednu etapu menej ako zvyčajne.

“Vzhľadom na zosúladenie viacerých logistických prvkov, časový program účastníckych tímov, vysielacie práva a požiadavky jazdcov sme sa rozhodli preteky naplánovať ako sedemetapové so začiatkom v nedeľu 14. mája,” vysvetlila šéfka populárneho amerického podujatia Kristin Kleinová.

Preteky vyvrcholia v Pasadene a śúčasťou diania je aj individuálna časovka v okolí Big Bear Lake (24 km) či obávané stúpanie na Mt. Baldy (1964 m), čo bude horská koncovka 5. etapy.

BORA-HANSGROHE SO ŠTYRMI SLOVÁKMI

Preteky majú po prvý raz v histórii štatút WorldTour. Dvojnásobný a zároveň úradujúci majster sveta P. Sagan od roku 2010 vyhral na západnom pobreží USA 15 etáp a pred dvoma rokmi ovládol toto podujatie ako jeho celkový víťaz.

Okrem P. Sagana sú v tíme Bora-Hansgrohe aj ďalší traja Slováci – jeho brat Juraj, Michael Kolář a Erik Baška. V osemčlennej zostave Bora-Hansgrohe figurujú aj poľský vrchár Rafal Majka či austrálsky šprintér Jay McCarthy.

AMGEN OKOLO KALIFORNIE 2017:

1. etapa (Sacramento – Sacramento, 168 km):

1. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 3:45:35 h, 2. Peter Sagan Bora-Hansgrohe, 3. Elia Viviani (Tal.) Sky, 4. John Degenkolb (Nem.) Trek-Segafredo, 5. Jean-Pierre Drucker (Lux.) BMC Racing, 6. Reinardt Janse van Rensburg (JAR) Dimension Data – všetci rovnaký čas ako víťaz, … 72. Erik Baška Bora-Hansgrohe +4 s, …76. Michael Kolář Bora-Hansgrohe +4, … 115. Juraj Sagan Bora-Hansgrohe +35, … 127. Martin Velits Quick-Step Floors +1:19.

Poradie po 1. etape:

1. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 3:45:25 h, 2. Peter Sagan Bora-Hansgrohe +4 s, 3. Elia Viviani (Tal.) Sky +6, 4. Floris Gerts (Hol.) BMC Racing +9, 5. Jonathan Clarke (Aus.) United HealthCare +9, 6. John Degenkolb (Nem.) +10 s, … 73. Erik Baška Bora-Hansgrohe +14, … 77. Michael Kolář Bora-Hansgrohe +14, … 115. Juraj Sagan Bora-Hansgrohe +45, … 127. Martin Velits Quick-Step Floors +1:29.

Bodovacia súťaž:

1. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 15 bodov, 2. Peter Sagan Bora-Hansgrohe 12, 3. Elia Viviani (Tal.) Sky 9

ZOSTÁVAJÚCI PROGRAM:

Pondelok 15. mája – 2. etapa (Modesto – San Jose, 143 km)

Utorok 16. mája – 3. etapa (Pismo Beach – Morro Bay, 187 km)

Streda 17. mája – 4. etapa (Santa Barbara – Santa Clarita, 160 km)

Štvrtok 18. mája – 5. etapa (Ontario – Mt. Baldy, 126 km)

Piatok 19. mája – 6. etapa (Big Bear Lake – Big Bear Lake, 24 km)

Sobota 20. mája – 7. etapa (Mountain High – Pasadena, 125 km)