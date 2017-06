VIDEO: Slávnosti ruží dodnes pripomínajú dielo grófky Chotekovej

Najkrajšie slovenské ruže mohli počas tohto víkendu obdivovať návštevníci kaštieľa v Dolnej Krupej neďaleko Trnavy. Desiaty ročník Slávnosti ruží zorganizovalo Hudobné múzeum Slovenského národného múzea, ktoré sídli v priestoroch kaštieľa, na počesť známej pestovateľky Márie Henriety Chotekovej. Dolná Krupá, 4. júna 2017. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Dolná Krupá 4. júna (TASR) – Najkrajšie slovenské ruže mohli počas tohto víkendu obdivovať návštevníci kaštieľa v Dolnej Krupej neďaleko Trnavy. Desiaty ročník Slávnosti ruží zorganizovalo Hudobné múzeum Slovenského národného múzea, ktoré sídli v priestoroch kaštieľa, na počesť známej pestovateľky Márie Henriety Chotekovej. Grófka Choteková, ktorá je dodnes považovaná za priekopníčku ružiarstva na Slovensku, založila tradíciu pestovania ruží v Dolnej Krupej. Práve v tejto obci sa v prvej tretine minulého storočia nachádzalo najväčšie rozárium v strednej Európe.Grófka Choteková (1863 – 1946) pestovala vo svojej záhrade v čase najväčšieho rozkvetu až 6000 ruží, medzi nimi aj vzácne odrody starých anglických ruží. Ružová záhrada sa rozprestierala v susedstve parku, patriaceho kaštieľu. V roku 1910 kúpila grófka unikátnu kolekciu ružiarskych výpestkov jedného z najslávnejších uhorských šľachtiteľov Rudolfa Geschwinda. Ten ich krátko pred svojou smrťou ponúkol mestu Krupina, kde žil, no mesto na jeho ponuku nereagovalo. Kolekciu 2000 ruží kúpila grófka Choteková. Za 20 rokov ich počet strojnásobila. V jej rozáriu sa nachádzali mnohé rarity, medzi nimi i tmavočervené ruže s bielymi bodkami či ružové s bielymi pruhmi.Za najväčšiu zásluhu sa grófke dodnes pripisuje vyšľachtenie severokrajných ruží. Tie odolávali vyše 25-stupňovým mrazom. Bez väčšej ujmy odolali aj rekordným mrazom v roku 1929, keď teplota klesla pod mínus 35 stupňov Celzia. Výpestky z dolnokrupského rozária sa exportovali najmä do po nemecky hovoriacich krajín, ale aj do Škandinávie, USA a Kanady. Rozárium začalo upadať v polovici 30. rokov minulého storočia.