VIDEO: Slovákom nejde o vyradenie Angličanov, ale o vlastný cieľ

Na snímke slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Milan Škriniar a tréner Pavel Hapel počas tlačovej konferencie pred pondeľňajším zápasom proti rovesníkom z Anglicka na ME futbalistov do 21 rokov v poľskom meste Kielce 18. júna 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

predpokladaná zostava SR 21: Chovan - Valjent, Niňaj, Škriniar, Mazáň - Lobotka - Rusnák, Chrien, Bero, Mihalík - Zreľák

Kielce 18. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov nastúpi vo svojom druhom stretnutí na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku proti prestížnemu súperovi. Pondelňajší zápas A-skupiny (18.00 h, Kielce) však hráči nevnímajú ako príležitosť skomplikovať pozíciu Anglicka, ale ako šancu na vlastný úspech.vyhlásil stredný obranca Milan Škriniar. Slovensko sa za určitých okolností môže do semifinále prebojovať už po druhom hracom dni. Medzi najlepšiu štvorku ho posunie víťazstvo nad Anglickom plus remíza alebo triumf Poľska nad Švédskom vo večernom zápase. V takom prípade by Slovensko malo pred záverečnými stretnutiami áčka na konte šesť bodov, Poľsko jeden/tri a horší vzájomný zápas, Švédsko dva, resp. jeden a Anglicko jeden bod.povedal tréner Pavel Hapal na nedeľnej predzápasovej tlačovej konferencii. V tento deň absolvoval spoločne so zverencami presun z Lublinu, večer mali na programe rozobratie oponenta.prízvukoval český kouč. Ten pripustil zmeny v základnej zostave, no nevylúčil ani zachovanie identickej otváracej jedenástky.Proti súperovi takéhoto kalibru, ktorý disponuje futbalistami ako Tammy Abraham (23 gólov v Championship 2016/2017), James Ward-Prowse (vyše 130 stretnutí v Premier League) či Nathan Redmond (tretia účasť na ME do 21 rokov), by mohlo byť trestuhodné opäť inkasovať v úvode.dodal Hapal.