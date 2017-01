Video: Slovan vyhral v Moskve, Říha nešetril slovami chvály

Tréner 'belasých' Miloš Říha označil výkon svojich zverencov na ľade Spartaka Moskva za najlepší na ľade súpera v celej sezóne 2016/2017. Slovan stráca na play-off už iba tri body.

MOSKVA 18. januára - Po triumfe 3:0 na ľade Spartaka Moskva v utorkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy tréner Slovana Bratislava Miloš Říha nešetril slovami chvály. Výkon svojich zverencov označil za najlepší na ľade súpera v celej sezóne 2016/2017.





"Belasí" z ostatných ôsmich zápasov vyhrali sedem, uspeli v piatom dueli za sebou a prevádzajú ostrý finiš v boji o play-off. "Hrali sme disciplinovane, takticky veľmi dobre a najmä tímovo. Súperovi sme takmer nič nedovolili. U súpera sme v tejto sezóne hrali najlepšie práve teraz v Moskve," cituje Miloša Říhu športový portál championat.com.Spartakovcov v utorok večer "zarezal" ich bývalý hráč Igor Musatov, ktorý v 7. a 22. min skóroval. Robustný útočník si obliekal dres Spartaka v rokoch 2004-2006 aj 2009-2011. Gólovú poistku pre hostí pridal v 38. min český obranca Tomáš Kundrátek, ktorý v presilovej hre vymietol ľavý horný roh Svenssonovej bránky.Slovan má po 51 stretnutiach na konte 72 bodov a na postupové priečky do play-off aktuálne odstup troch bodov. "Ja a hrdina? Toto je tímový šport. Dôležité sú tri body a ideme ďalej. Zajtra svitne nový deň a potom príde nový zápas, v ktorom zasa strelia góly iní hráči," skromne zhodnotil Musatov pre ruské médiá.Tréner Miloš Ŕíha na adresu Musatova, ktorý nastúpil v útoku so Slovincom Žigom Jegličom a Kanaďanom Kylom Chipchurom, poznamenal: "Prišiel k nám trochu nepripravený a chvíľu mu trvalo, kým pochopil potrebné veci a zlepšil fyzickú stránku. Teraz sa posunul už do druhého útoku a stal sa jedným z našich kľúčových hráčov. Už dobre vie, ako treba hrať v tomto tíme." Musatov dostal aj otázku, aké to je byť v tíme Slovana jediným Rusom. "V našom tíme nemáme žiadny problém," odpovedal Musatov.Ruské médiá pripomínajú, že Říha si teraz zrejme dvojnásobne vychutnáva triumf nad Spartakom, ktorý z lavičky viedol v rokoch 2007-2010. "Dôležité je ďalšie víťazstvo a posúvame sa ďalej," doplnil tréner Slovana. Najbližšie sa "belasí", bojujúci zo všetkých síl o účasť v play-off, predstavia vo štvrtok 19. januára na ľade tímu Neftechimik Nižnekamsk (17.00 h SEČ).