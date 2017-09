VIDEO: Slovenské hádzanárky chcú postúpiť na majstrovstvá Európy

Na archívnej snímke hráčky Slovenska, vľavo tréner Dušan Poloz Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Nominácia SR na zápasy proti Čiernej Hore a Poľsku:



brankárky: Adriana Medveďová (HC Dunarea Braila/Rum.), Lucia Gubiková (ŠŠK Prešov), Soňa Furgaláková (HK AS Trenčín)



pivotky: Martina Tulipánová (DHC Slavia Praha/ČR), Eva Minárčiková (DHC Sokol Poruba/ČR), Kristína Pastorková (HK AS Trenčín)



krídelníčky: Lýdia Jakubisová (Thüringer HC/Nem.), Lucia Mikulčík (DHK Baník Most/ČR), Alžbeta Rechtorisová (DHC Sokol Poruba/ČR), Mária Holešová (Iuventa Michalovce), Lívia Klučková (HK Slovan Duslo Šaľa)



spojky: Martina Školková (Cercle Dijon Bourgogne/Fr.), Monika Rajnohová (Le Havre Athletic Club Handball/Fr.), Julia Kučerová (Hufbau-Akker Kecskeméti NKSE/Maď.), Simona Szarková (DHK Baník Most/ČR), Sofia Demajová (DHC Sokol Poruba/ČR), Veronika Habánková, Marianna Rebičová (obe Iuventa Michalovce), Karin Bujnochová (HK Slovan Duslo Šaľa), Mária Olšovská (SHK Veselí nad Moravou/ČR)

Program zápasov 2. skupiny II. fázy kvalifikácie hádzanárok SR o postup na ME 2018 vo Francúzsku:



1. kolo:



28.9. 2017: Čierna Hora - SLOVENSKO (17.00 h, Bar)



2. kolo:



1.10. 2017 SLOVENSKO - Poľsko (16.00 h, Nitra)



3. kolo:



22.3. 2018 Taliansko - SLOVENSKO



4. kolo:



25.3. 2018 SLOVENSKO - Taliansko



5. kolo:



30.5. 2018 SLOVENSKO - Čierna Hora



6. kolo:



3.6. 2018 Poľsko - SLOVENSKO





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 25. septembra (TASR) - Hádzanárky Slovenska vstúpia do bojov o postup na majstrovstvá Európy 2018 vo Francúzsku (30. novembra - 16. decembra 2018) dvojzápasom proti Čiernej Hore a Poľsku. Zverenky trénera Dušana Poloza čakajú na úvod kvalifikácie dvaja najväčší konkurenti v súboji o účasť na kontinentálnom šampionáte.Na pondelkovom zraze v Nitre sa trénerovi hlásili všetky nominované hráčky okrem Alice Kostelnej, ktorá si v ligovom zápase poranila koleno. Na jej miesto Poloz povolal Olšovskú z Veselí. Reprezentačný tréner predstúpil pred médiá v dobrej nálade, pred otázkami novinárov sa ešte vrátil k fenomenálnemu úspechu Petra Sagana.Slovenské hádzanárky začínajú kvalifikáciu na pôde najväčšieho favorita, vo štvrtok nastúpia v Čiernej Hore proti domácim reprezentantkám. Zbrane však dopredu neskladajú.povedal Poloz. Na ME 2018 postúpia prví dvaja zo všetkých skupín a najlepšie z družstiev umiestnených na tretích priečkach. Pri nich sa berú do úvahy len výsledky s tímami na prvých dvoch postupových pozíciách.želá si tréner.V prvom zápase bude Slovenkám chýbať Lýdia Jakubisová, ktorá sa rozlúči s reprezentáciou až v nedeľňajšom domácom zápase proti Poľsku.prezradil Poloz.Do kvalifikácie vstúpi obmenený káder, ale sú v ňom aj skúsené hráčky. Martina Školková verí, že sa podarí družstvu bodovať už v prvom dvojzápase.Ďalšia z opôr Monika Rajnohová z francúzskeho Le Havre prišla na zraz s menším zranením, keď si v ligovom zápase nešťastne narazila koleno.