VIDEO: Slovensko je podľa A. Kisku pre rakúsky ľud neobjavené

Na snímke rakúsky prezident Alexander Van der Bellen (vľavo) a slovenský prezident Andrej Kiska počas tlačovej konferencie v Prezidentskom paláci v Bratislave 26. apríla 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bellen: Žena zahalená šatkou nie je pre mňa automaticky zlým človekom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovensko je pre rakúsky ľud neobjavenou krajinou, pritom Bratislava a Viedeň sú blízko. Treba na tom zapracovať. Myslí si to prezident SR Andrej Kiska, súhlasí s ním aj nový rakúsky prezident Alexander Van der Bellen, ktorý je dnes na oficiálnej návšteve Slovenska." vyzval Kiska. "" povedal Van der Bellen. Bol by rád, ak by sem Rakúšania chodili častejšie.Kiska tvrdí, že s Van der Bellenom majú hodnotovo veľa spoločného.," povedal slovenský prezident. Podľa Kisku je to zbraň proti populizmu, extrémizmu a xenofóbii. Myslí si, že politikom i obyčajným ľuďom chýba optimizmus, ". "uviedol. Európska únia nie je podľa neho problémom, ale riešením. Treba však viesť dialóg a mať empatiu, myslí si Kiska." reagoval Van der Bellen na Kiskov prejav. Rakúsky prezident "je rád, že na verejnosti už tak silno neprevláda názor, že nárast nacionalistických síl sa nedá zastaviť".zhodnotil. Svedčať o tom majú podľa neho výsledky volieb v Holandsku, rakúsky prezident verí, že i výsledok francúzskych volieb bude proti tomuto tvrdeniu.Van der Bellen potvrdil, že vo väčšine otázok našli s Kiskom zhodu. Ich názory sa však niekde rozchádzali, priznal rakúsky prezident. Napríklad v otázke jadrovej energie. "" uviedol.Kiska zopakoval, že Slovensko má záujem byť v prípade viacrýchlostnej EÚ v jadre. Ak k tomu dôjde, v jadre by chcelo byť aj Rakúsko, zdôraznil Van der Bellen. On osobne však ". "," dodal.Rakúskeho prezidenta ešte čaká stretnutie s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a diskusia so študentmi na Univerzite Komenského v Bratislave. Van der Bellen položí podvečer vence k pamätníku Brána Slobody na Devíne, večer spolu s Kiskom vystúpi na slovensko-rakúskom ekonomickom fóre.Slovensko je prvou krajinou strednej a východnej Európy, ktorú nový rakúsky prezident navštívil po nástupe do úradu. Jeho predchádzajúce zahraničné cesty smerovali do sídelného mesta Európskej únie - Bruselu a do Švajčiarska a Nemecka.Van der Bellen sa po opakovaných prezidentských voľbách ako nezávislý kandidát, kde súperil s uchádzačom pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Norbertom Hoferom, ujal funkcie koncom januára. Prezidentské kreslo už v lete minulého roka uvoľnil sociálny demokrat Heinz Fischer, ktorý po 12-ročnom úradovaní nemohol znova kandidovať.Rakúsko je jedným z veľkých investorov na Slovensku, kde pôsobí okolo 2000 rakúskych firiem.Žena zahalená šatkou nie je pre mňa automaticky zlým človekom, tvrdí nový rakúsky prezident Alexander Van der Bellen, ktorý je dnes na oficiálnej návšteve Slovenska. Každý má podľa neho právo slobodne sa vyjadrovať "a týka sa to aj oblečenia". Priznal však, že "povedal rakúsky prezident. Je podľa neho právom každej ženy, aby sa sama rozhodla,Aj slovenský prezident Andrej Kiska je proti takémuto odsudzovaniu. Opäť zopakoval, že je morálne právo každej úspešnej krajiny pomáhať ľuďom utekajúcim pred vojnou, smrťou a násilím. "zdôraznil.Kiska označil našincov za ľudí s otvoreným srdcom. "dodal Kiska.