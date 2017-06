VIDEO: SND uvedie hru Ľ. Feldeka Nepolepšený svätec

Na snímke zľava herci Richard Autner, Matej Marušin, režisér Kamil Žiška, dramaturg Peter Kováč, spisovateľ Ľubomír Feldek a riaditeľ činohry SND Roman Polák

Bratislava 22. júna (TASR) – Slovenské národné divadlo (SND) pripravuje premiéru inscenácie hry Ľubomíra Feldeka Nepolepšený svätec v réžii Kamila Žišku. Novinkou s podtitulom Vy máte v rukách moc, my pravdu pokračuje v Modrom salóne v projekte divadelného stvárnenia osudov významných osobností našich dejín. Tvorcovia si tentoraz vybrali širokej verejnosti nie príliš známu, o to však významnejšiu postavu katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho.uvádza Ľubomír Feldek k svojej novej hre, ktorá vznikla na objednávku SND.uviedol dnes na tlačovej konferencii autor hry, ktorý ju venoval k životnému jubileu Františkovi Mikloškovi, Krčméryho mladšiemu spolubojovníkovi.Hra sa sústreďuje na mravné posolstvo života Silvestra Krčméryho vo väzení, kde ho nedokázali zlomiť ani najbrutálnejšími metódami vtedajšej ŠtB. Jeho živá viera mu pomohla prekonať dnes až takmer neuveriteľné spôsoby mučenia, ktoré mali za cieľ priviesť ho k "polepšeniu", teda k popretiu jeho viery a súhlasu s mocenskými princípmi vládnutia komunistickej diktatúry. Krčméry sa však "nepolepšil", prejavil obrovskú vnútornú silu, obstál aj v najťažších skúškach a zamietol všetky rozhodnutia súdov, na základe ktorých by mohol byť prepustený, ak by aspoň čiastočne priznal svoju vinu, pretože žiadnu necítil.povedal k novej inscenácii, ktorá nesie známky dokumentárnej drámy, riaditeľ Činohry SND Roman Polák.Pre režiséra Kamila Žišku je Nepolepšený svätec štvrtou inscenáciou, ktorú uvádza na pôde SND.povedal pre TASR a na margo katolíckeho disidenta a podčiarkol:Silvestra Krčméryho, ktorý dlhé roky stál za svojím názorom, stvárňuje Matej Marušin, a. h. "O pánovi Krčmérym som netušil, pre mňa je táto postava neuveriteľnou školou, čo sa hereckej práce týka, ale je to aj obrovská škola života. Za to obdobie, keď sme sa trápili a budovali túto inscenáciu, mal som možnosť oveľa viac sa zamýšľať nad celou existenciou, že o čo tu vlastne celé ide," poznamenal herec k novému titulu. Odohráva sa v dvoch časových rovinách - v 90. rokoch v ordinácii Silvestra Krčméryho, kde ho navštívi jeho bývalý vyšetrovateľ, a v 50. rokoch na rôznych miestach jeho vyšetrovania a väznenia.dodal Marušin. Jeho partnerom na javisku je najmladší člen Činohry SND Richard Autner. Aj pre neho bolo stretnutie s postavou Silvestra Krčméryho silné:Premiéra hry, ktorej témou je tiežsa uskutoční v piatok 23. júna. Scénu a kostýmy navrhol Peter Janků, pod dramaturgiu sa podpísal Peter Kováč.