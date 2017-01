VIDEO: Sólymos: SR neinformuje obyvateľov o smogu tak, ako by malo

Na snímke minister životného prostredia László Sólymos. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 30. januára (TASR) – Slovensko nebolo pripravené na súčasnú smogovú situáciu tak, ako malo byť, a to z hľadiska informovanosti obyvateľstva. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Ministerstvo pod jeho vedením preto pripravuje viaceré opatrenia, aby sa situácia v budúcnosti zlepšila.Viaceré slovenské mestá a obce trápil v posledných dňoch smog. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal viacero výstrah a upozornení pre prekročenie limitov výskytu prachových častíc v ovzduší. Upozornenia aktuálne platia pre Bystričany, Banskú Bystricu, Martin, Ružomberok, Košice a Žilinu. Podľa ministra bol problém najmä v informovanosti. Zdôraznil, že na informácie o aktuálnej smogovej situácii majú právo všetci občania Slovenska.vysvetlil minister. Do budúcna chce nastaviť systém tak, aby boli obyvatelia dotknutých oblastí efektívnejšie informovaní.Na súčasnej smogovej situácii má významný podiel vykurovanie domácností, ozrejmil Sólymos. Vysvetlil, že nechce v tejto súvislosti nič prikazovať, ale obrátil sa na občanov s prosbou.uviedol.doplnil.Minister oznámil, že jeho rezort pripravuje novú environmentálnu stratégiu, ktorá bude riešiť aj zlepšenie kvality ovzdušia. Hotová by mala byť do konca tohto roka. Má poskytnúť účinný návod na to, ako udržať znečistenie ovzdušia pod kontrolou. Minister naznačil, že v rámci stratégie zvažuje zavedenie emisných požiadaviek na niektoré vykurovacie kotly pre domácnosti uvádzané na slovenský trh, ako aj možnosti podpory výmeny kotlov.Situáciu podľa Sólymosa opäť zlepší aj ďalší balík - 10 miliónov eur z Environmentálneho fondu (EF) určený na budúcoročné dotácie na zateplenie najmä verejných budov. Ministerstvo tiež pripravuje zmenu zákona o ovzduší, v ktorom má pribudnúť opatrenie na zníženie emisných stropov pre oxidy dusíka, ktoré sú produktom spaľovania v naftových motoroch. Sumou 10 miliónov eur má byť podporené aj zavádzanie opatrení na znižovanie energetickej náročnosti v priemysle a energetike.Výzvu na poskytnutie žiadostí o dotácie zverejní Environmentálny fond v utorok (31.1.). "Okrem uvedených 10 miliónov eur na zatepľovanie budov pôjde o ďalších 10 miliónov eur. Sú to financie získané z predaja emisných kvót a budú sa môcť čerpať do 15. decembra 2017," vysvetlila námestníčka riaditeľa EF Ingrid Lipovská. Štátne kompenzácie budú slúžiť na náklady vynaložené v minulom roku, a to až do výšky 80 percent oprávnených nákladov.Ladislav Čáracký zo SHMÚ informoval, že smogové limity boli v minulých dňoch prekročené najmä pre zlú rozptylovú situáciu a dlhodobým mrazom. K zhoršeniu situácie podľa odborníka prispeli lokálne kúreniská, doprava, zimné posypy a priemysel.uviedol Čáracký. Rozptylové podmienky by mal zlepšiť vietor a očakávané snehové zrážky.