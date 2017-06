Video: Španielsko v šlágri zdolalo Portugalsko, Srbsko ratovali remízu s Macedónskom

ME vo futbale do 21 rokov (B-skupina)



utorok





Tabuľka B-skupiny:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BYDGOSZCZ 20. júna - Španielsko je prvým semifinalistom majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov v Poľsku.Mladí Španieli si v utorňajšom večernom dueli poradili na trávniku v Gdynii s Portugalčanmi 3:1 (1:0) a v predstihu sa stali víťazmi základnej B-skupiny. Po dvoch odohraných dueloch majú zverenci trénera Alberta Celadesa plný počet 6 bodov a skóre 8:1, nik ich už nemôže predstihnúť.Proti portugalským rovesníkom sa ako prvý gólovo presadil v 21. min stredopoliar Atlética Madrid Saúl Ňíguez. Po zmene strán zvýšil na 2:0 Sandro Ramírez a hoci sa Brumovi podarilo štvrťhodinu pred koncom stretnutia streliť kontaktný gól, posledné slovo mal v nadstavenom čase striedajúci Iňaki Williams. Portugalsko napriek prehre ešte zostalo v hre o semifinále, do ktorého okrem víťazov troch skupín prenikne aj jeden tím z 2. miesta.V ďalšom utorňajšom stretnutí B-skupiny ME 2017 reprezentanti Srbska remizovali s hráčmi Macedónska 2:2 (1:0).Skóre podvečerného duelu na trávniku v Bydgoszczi otvoril v polovici prvého dejstva útočník nemeckého Eintrachtu Frankfurt Mijat Gačinovič. Po zmene strán Macedónci otočili nepriaznivý stav gólmi Enisa Bardhiho z pokutového kopu a nechytateľnou strelou Nikolu Gjorgjeva.V závere stretnutia Srbi zachránili aspoň bod, keď sa presadil Uroš Djurdjevič z Partizana Belehrad. Hráči Srbska dohrávali v početnej nevýhode, v nadstavenom čase videl červenú kartu Radovan Pankov.Srbsko - Macedónsko 2:2 (1:0)24. Gačinovič, 90. Djurdjevič - 64. Bardhi (z pok. kopu), 83. Gjorgjev,Madden (Škót.)Portugalsko - Španielsko 1:3 (0:1)77. Bruma - 21. Saúl Ňíguez, 64. Sandro Ramírez, 90.+ Iňaki Williams,Stieler (Nem.)2. Portugalsko 2 1 0 1 3:3 33. Srbsko 2 0 1 1 2:4 14. Macedónsko 2 0 1 1 2:7 1