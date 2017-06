VIDEO: Spevácka diva Helena Vondráčková oslavuje životné jubileum

Na snímke česká speváčka Helena Vondráčková. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. júna (TASR) – Česká spevácka diva Helena Vondráčková dnes oslávi 70. narodeniny. Pražská rodáčka (*24. júna 1947) prežila detstvo v Slatiňanoch neďaleko Chrudimi. Hru na klavíri sa začala učiť doma pod vedením otca, potom pribudol aj spev u profesora Karenina. Neskôr absolvovala tanečnú školu u Franka Towena.O speváckej dráhe rozhodlo jej víťazstvo 27. apríla 1964 v speváckej súťaži Hľadáme nové talenty, spievala pieseň The Man I Love. Nasledovalo pozvanie od dirigenta Josefa Vobrubu, s jeho Tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahrala 3. septembra 1964 prvú skladbu, americký tradicionál Red River Valley s českým textom Iva Fischera pod názvom Červená řeka. Vďaka nej sa dostala do rozhlasu aj televízie, kde účinkovala v programe Vysílá studio A. V ankete Zlatý slávik skončila v kategórii speváčok za rok 1964 na štvrtom mieste.Maturovala v júni 1965 na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, hneď po maturite sa stala členkou divadla Rokoko. Vtedajší riaditeľ Darek Vostřel ju angažoval spolu s Martou Kubišovou a Václavom Neckářom. Prichádzajú prvé hity a Helena vyhrala za rok 1965 anketu Zlatý slávik. V júni 1966 na 1. ročníku Bratislavskej lýry získala 2. miesto spolu s Martou Kubišovou so skladbou Oh, Baby, Baby. V roku 1967 hrala spolu s Václavom Neckářom vo filmovej rozprávke Šíleně smutná princezná. V tom istom roku vystupuje prvýkrát v zahraničí, v brazílskom Riu de Janeiro na festivale Zlatý kohút spievala skladbu Karla Svobodu Vzdálený hlas. V Riu ju zvolili za Miss festivalu.V divadle Rokoko účinkovala Helena štyri roky. To už mala za sebou také hity ako Stín katedrál s Václavom Neckářom, Mám ráda cestu lesní či Pátá, ktorú prevzala z repertoáru Petuly Clark. Spolu s Neckářom a Kubišovou vystúpili v roku 1968 na festivale MIDEM v Cannes aj v parížskej Olympii, 1. novembra 1968 vzniklo trio Golden Kids. Účinkovali spolu do 3. februára 1970, keď zasiahla komunistická cenzúra, pretože Marte Kubišovej zakázali vystupovanie.Po rozchode Golden Kids účinkovala Helena Vondráčková chvíľu sólovo, od roku 1972 potom so skupinou Strýci Luďka Švábenského. Na prelome 60. a 70. rokov absolvovala viacero piesňových festivalov v Holandsku, Belgicku, gréckych Aténach, juhoslovanskom Splite či festivale Yamaha v Tokiu. V roku 1969 vychádza prvá LP platňa s názvom Růže kvetou dál. Bokom neostala ani Bratislavská lýra, 2. miesto získala v roku 1968 spolu s Waldemarom Matuškom za pieseň To se nikdo nedoví. V roku 1974 lýru vyhrala so skladbou Malovaný džbánku. Táto pieseň jej priniesla úspech aj v poľských Sopotoch, kde získala cenu Grand Prix. Na jeseň 1979 odchádza od skupiny Strýci, zamerala sa predovšetkým na prácu v rozhlase a televízii, jej partnerom sa stáva Jiří Korn. V roku 1981 nakrútili s režisérom Jiřím Adamcom program s názvom Haló Praha. Ten bol určený predovšetkým poslucháčom a divákom v nemecky hovoriacich krajinách, kde boli Helena Vondráčková aj Jiří Korn veľmi populárni.V moravskej Strážnici sa 28. apríla 1983 vydala, jej manželom sa stal Hellmut Sickel, občan Nemeckej demokratickej republiky, člen známej berlínskej skupiny Kreis. Pre Helenu zložil napríklad skladbu Víc ti můžu dát jen já. Helena hrala vo filmoch Příliš krásna dívka a Romance za korunu, do viacerých filmov nahrala piesne, hit Lásko má, já stůňu pre Noc na Karlštejne či S tebou mě baví svět s Júliusom Satinským a Zdenou Studenkovou v hlavných úlohách. Helena pre tento film z roku 1983 nahrala skladbu Sladké mámení. V roku 2004 sa druhýkrát vydala, jej manželom je o 11 rokov mladší Martin Michal.Od apríla 2011 má Helena Vondráčková vlastné internetové rádio Vodopád. Na svojom konte má dnes viac ako 60 vydaných LP platní, CD albumov a rôznych kompilácií. Výber najväčších hitov Heleny vyšiel na štvorkompilácii Zlatá kolekce v decembri 2005, v novembri 2007 vyšla ďalšia dvojkompilácia Jsem jaká jsem – Best Of, pričom o zostave skladieb na tomto výberovom albume rozhodovali jej fanúšikovia počas dvojmesačného hlasovania pred prípravou albumu. V októbri 2008 vydala album Blázen, kdo se lásky zříká a v novembri 2009 ďalší štúdiový album Zůstáváš tu se mnou. V septembri 2010 vyšiel koncertný dvojalbum Helena Recitál a v máji 2011 DVD s názvom Já půjdu dál. V októbri 2013 vydala nový štúdiový album Touhy, v septembri 2014 kompiláciu Best Of The Best a v novembri 2014 vianočný album Kouzlo Vánoc. K tomuto životnému jubileu jej v júni tohto roku Supraphon vydal päťdiskovú kompiláciu Diamantová kolekcia. Jedinečný komplet piatich tematických albumov ponúkne 105 piesní, medzi nimi deväť nových nahrávok.