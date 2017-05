VIDEO: Speváčka Gitana prichádza s novinkou Nápad

Gitana, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 4. mája (TASR) - Na slovenskej hudobnej scéne je nová tvár, speváčka Gitana, ktorá prichádza so singlom Nápad. Ten zosobňuje jej radosť zo života. Singel má u fanúšikov úspech už po prvých počutiach na koncertoch. Hudbu aj text piesne zložila Gitana. Song je prvou skladbou zo speváčkinho pripravovaného albumu Kolora.uviedla s úsmevom pre médiá speváčka.dodala Gitana.Singel Nápad je z nového albumu, ktorý Gitana práve dokončuje.uzatvorila speváčka.Gitana, vlastným menom Adriana Drafiová, spieva a tancuje už od štyroch rokov. V tvorbe ju inšpirovali speváčky ako Whitney Houston, Mariah Carey či Barbra Streisand. V 17 rokoch prišla prvá ponuka vystupovať v zahraničí. Začalo sa to vo Švajčiarsku a postupne precestovala veľkú časť Európy. Spievala aj pred celebritami svetového formátu, v Maďarsku vystupovala so známym spevákom Jozefom Szabom a o čosi neskôr sa začala jej dlhodobá spolupráca s Kmeťobandom. So snúbenicou jej brata Klaudiou neskôr založila duo Gitanas a prihlásili sa spolu do Talentmánie. V súťaži získali veľký úspech. Po tom, čo sa ich profesionálne cesty rozišli, začala Gitana spolupracovať s Creativ studio B3. Výsledkom je hit Nádherná z dielne Kachút – Solovic, ktorý neskôr naspievala aj ako duo s Jánom Bendigom. Medzi jej ďalšie zaujímavé hudobné počiny patrí naspievanie úvodnej piesne v slovenčine k Disney rozprávke Láva, ktorú naspievali ako duo spolu so spevákom kapely Korben Dallas Jurajom Benetinom. V súčasnosti sa v tvorbe venuje novému štýlu, elektro swingu a gypsy swingu.