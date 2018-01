VIDEO: Spevák Bruno Mars nahral novú verziu skladby Finesse

Americký spevák Bruno Mars. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. januára (TASR) - Spevák Bruno Mars nahral novú verziu skladby Finesse. Pozval si do nej Cardi B, jednu z najvýraznejších žien súčasného hudobného sveta.Bruno Mars sa ešte raz vracia k albumu 24K Magic, ktorý mu nedávno vyniesol šesť nominácií na ceny Grammy. Zrejme posledným singlom z úspešnej platne je skladba Finesse, ktorú populárny spevák nahral s pomocou niekdajšej striptérky a tanečnice Cardi B.Internetová celebrita Cardi B dnes výrazne hýbe americkými hitparádami a patrí k tomu najžiadanejšiemu, čo súčasná r'n'b a hiphopová scéna za oceánom ponúka. Keď pred niekoľkými týždňami ovládla so singlom Bodak Yellow americký singlový rebríček, stala sa po 20 rokoch prvou hiphopovou interpretkou po slávnej Lauryn Hill, ktorej sa to podarilo.Jubilejný 60. ročník amerických hudobných cien sa uskutoční 28. januára v Madison Square Garden v New Yorku. Bude to prvýkrát od roku 2003, keď vyhlásenie výsledkov sa neuskutoční v Los Angeles. Okrem Bruna Marsa patria k hlavným favoritom aj Jay-Z, Kendrick Lamar, nováčikovia Khalid a SZA alebo skupina Coldplay.