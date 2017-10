VIDEO: Spevák Robert Plant vydal nový album Carry Fire

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. októbra (TASR) - Spevák Robert Plant, známy zo skupiny Led Zeppelin, vydal 13. októbra novinku Carry Fire. Je to jeho v poradí jedenásty sólový album.Hlas a nenahraditeľný člen rockovej legendy Led Zeppelin už dlho hľadá s gitaristom Justinom Adamsom nové podnety vo world music. Jej krásu kombinuje s blues a keltskou hudbou a baví sa spájaním starého s novým.Album Carry Fire je jeho druhou štúdiovou platňou so sprievodnou kapelou Sensational Space Shifters. Plant si ho sám produkoval a k jeho nahraniu si pozval aj dvoch zaujímavých hostí. Na nahrávke sa podieľali speváčka Chrissie Hynde z Pretenders a britský folkový spevák Seth Lakeman.Hudobníkova kariéra je úzko spätá s kapelou Led Zeppelin, v ktorej pôsobil v rokoch 1968 až 1980. Často sa o ňom hovorí ako o duši a hlase Led Zeppelin. Robert Plant má aj bohatú sólovú kariéru, ktorá je poznačená mnohými výraznými úspechmi spoločne s niekoľko víťazstvami v prestížnych cenách. V roku 2007 napríklad nahral album s Alison Krauss, za ktorý získal šesť cien Grammy. Dominoval najrôznejším anketám a je často považovaný za najlepšieho speváka hudobnej histórie.Robert Plant (*20.8.1948, West Bromwich, UK) si získal meno ako sólový spevák a hráč na fúkacej harmonike skupiny Led Zeppelin. Tá vznikla v septembri 1968, premiérový koncert mali 15. októbra 1968 na Surrey Univerzity. V januári 1969 vydali prvý album s názvom Led Zeppelin. Ešte v novembri 1969 vychádza veľmi úspešný album Led Zeppelin II, ktorý viedol americký aj anglický rebríček albumov. Rovnako úspešné boli pre skupinu 70. roky. Ich éra skončila 25. septembra 1980 úmrtím bubeníka Johna Bonhama. Deväť štúdiových albumov vydali Led Zeppelin do septembra 1980, osem z nich sa dostalo na prvé miesto. Na svojom konte má dnes vrátane novinky jedenásť vydaných sólových albumov, ten prvý Pictures at Eleven vyšiel v júni 1982 a dostal sa v rebríčku albumov na druhé miesto. Rovnako úspešný bol aj jeho desiaty album Lullaby and...The Ceaseless Roar zo septembra 2014.TASR informovala Renáta Tomášová, marketingová a promo manažérka vydavateľstva Warner Music Czech Republic.