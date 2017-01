VIDEO: Stanišovskú jaskyňu zdobí ľadová výzdoba ako z rozprávky

Ľadová výzdoba v Stanišovskej jaskyni v Jánskej doline na Liptove 12. januára 2017. Foto: TASR - Romana Bugunová Foto: TASR - Romana Bugunová

Liptovský Ján 12. januára (TASR) - Stanišovská jaskyňa v turisticky vyhľadávanej Jánskej doline získala netradičnú ľadovú výzdobu, podľa jaskyniarov najkrajšiu od jej sprístupnenia. Ľadové cencúle alebo ciagle, ako ich miestni volajú, sa vplyvom prúdenia vzduchu každý deň menia. Najmenším návštevníkom často pripomínajú rôzne rozprávkové bytosti.povedal pre TASR jaskyniar Jíři Vyhnal. Ľadové úkazy môžu v priaznivých podmienkach podľa neho narásť aj do dvojmetrovej dĺžky.Ľadová výzdoba si miesto svojho výskytu nevyberá, príroda ju často umiestni aj priamo na chodník.priblížil. V tomto roku sa podľa neho rozšírili až do polovice dĺžky prehliadkovej trasy, čo sa doteraz ešte nestalo.Stanišovská jaskyňa je najvýznamnejším zimoviskom netopierov v Jánskej doline. Aj v týchto dňoch ich tam hybernuje približne päť druhov.doplnil dlhoročný jaskyniar.Stanišovská jaskyňa je otvorená celoročne, ľadová výzdoba ju bude zdobiť až do jari, kým sa neroztopí. Posledný kus ľadu jaskyniari každoročne využívajú 1. mája na podujatí Pochovávanie ciagľa, keď sa pripravujú na príchod letnej turistickej sezóny.